EN VIVO Colapinto, recién confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, finalizó en el 16° lugar durante la única práctica del Gran Premio de Brasil antes de la qualy

11:52 hs

Trompo y susto para Tsunoda

El piloto japonés perdió el control a la salida de una curva, se subió a los pianos y protagonizó un trompo que lo llevó a rozar las barreras con uno de los neumáticos delanteros. El golpe dañó la placa lateral, por lo que debió regresar a boxes para que revisaran el auto