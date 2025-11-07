EN VIVO Colapinto, recién confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, finalizó en el 16° lugar durante la única práctica del Gran Premio de Brasil antes de la qualy

Piastri, el más rápido
¡Vuela Oscar Piastri! El piloto de McLaren registró un tiempo de 1:09.998 y se quedó con el mejor registro de la tanda cuando restaban tres minutos para el final
Gasly supera a Colapinto
Pierre Gasly marcó 1:10.920 en su primera vuelta con neumáticos medios y se ubica 9°, con un tiempo 0.465 segundos más rápido que el de Franco Colapinto
Colapinto, top 10 en su primer intento
En su primera vuelta con neumáticos medios, Franco Colapinto marcó 1:11.385 y se ubicó décimo cuando restaban diez minutos para el final de la tanda
Estuvo cerca
Hadjar no oculta su molestia con Piastri
Piastri se mete tercero
Oscar Piastri mejoró sus tiempos y se ubicó tercero con una vuelta de 1:11.401 cuando restaban 27 minutos para el final de la tanda.
Russell sigue al frente
Tras casi media hora de sesión, George Russell (Mercedes) continúa al mando con un tiempo de 1:11.188. Lo siguen de cerca Max Verstappen (Red Bull), a 180 milésimas, y Carlos Sainz (Williams), a 283. Franco Colapinto se ubica 19°, a 1.150, solo por delante de Yuki Tsunoda.
Gasly se mete cuarto
¡Pierre Gasly asciende al cuarto puesto! El piloto francés de Alpine marcó un tiempo de 1:11.577 en la primera parte de la práctica, con todos los corredores utilizando neumáticos duros. El más rápido hasta el momento es George Russell con 1:11.188, seguido por Max Verstappen, que registró 1:11.368
Russell al frente en los primeros minutos
George Russell marcó el mejor tiempo (1:11.188) en los primeros 15 minutos de la tanda, seguido por Charles Leclerc (1:11.617) y Oscar Piastri (1:11.635)
Trompo y susto para Tsunoda
El piloto japonés perdió el control a la salida de una curva, se subió a los pianos y protagonizó un trompo que lo llevó a rozar las barreras con uno de los neumáticos delanteros. El golpe dañó la placa lateral, por lo que debió regresar a boxes para que revisaran el auto
Colapinto ya gira en los ensayos libres del GP de Brasil de la F-1
El piloto argentino Franco Colapinto cerró su primera vuelta en 1.12.971 y, por ahora, es el tiempo 18 en las pruebas libres del GP de Brasil.
Colapinto se prepara para iniciar las pruebas libres en Interlagos
La Fórmula 1 celebró la confirmación de Colapinto como piloto titular de Alpine
10 y 43, los elegidos por Alpine para 2026
Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para 2026
Tal como se especulaba, a las 10.43 del viernes 7/11/25, Alpine confirmó en sus redes sociales que Franco Colapinto será el piloto número 2 de la escudería francesa para la temporada 2026.
Junto con un "vamos nene", el posteo en la cuenta de reveló que el argentino "completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación".