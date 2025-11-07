Secciones
EN VIVO Colapinto, recién confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, finalizó en el 16° lugar durante la única práctica del Gran Premio de Brasil antes de la qualy

VAMOS NENE. El argentino Franco Colapinto seguirá en la butaca de Alpine durante la temporada 2026. VAMOS NENE. El argentino Franco Colapinto seguirá en la butaca de Alpine durante la temporada 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo a las 14. A las 15.30 será la clasificación para la Sprint

Hace 1 Hs
12:38 hs

Piastri, el más rápido

¡Vuela Oscar Piastri! El piloto de McLaren registró un tiempo de 1:09.998 y se quedó con el mejor registro de la tanda cuando restaban tres minutos para el final 

12:29 hs

Gasly supera a Colapinto

Pierre Gasly marcó 1:10.920 en su primera vuelta con neumáticos medios y se ubica 9°, con un tiempo 0.465 segundos más rápido que el de Franco Colapinto 

12:26 hs

Colapinto, top 10 en su primer intento

En su primera vuelta con neumáticos medios, Franco Colapinto marcó 1:11.385 y se ubicó décimo cuando restaban diez minutos para el final de la tanda 

12:18 hs

Estuvo cerca

Hadjar no oculta su molestia con Piastri 

12:11 hs

Piastri se mete tercero

Oscar Piastri mejoró sus tiempos y se ubicó tercero con una vuelta de 1:11.401 cuando restaban 27 minutos para el final de la tanda.

12:07 hs

Russell sigue al frente

Tras casi media hora de sesión, George Russell (Mercedes) continúa al mando con un tiempo de 1:11.188. Lo siguen de cerca Max Verstappen (Red Bull), a 180 milésimas, y Carlos Sainz (Williams), a 283. Franco Colapinto se ubica 19°, a 1.150, solo por delante de Yuki Tsunoda.

12:00 hs

Gasly se mete cuarto

¡Pierre Gasly asciende al cuarto puesto! El piloto francés de Alpine marcó un tiempo de 1:11.577 en la primera parte de la práctica, con todos los corredores utilizando neumáticos duros. El más rápido hasta el momento es George Russell con 1:11.188, seguido por Max Verstappen, que registró 1:11.368

11:58 hs

Russell al frente en los primeros minutos

George Russell marcó el mejor tiempo (1:11.188) en los primeros 15 minutos de la tanda, seguido por Charles Leclerc (1:11.617) y Oscar Piastri (1:11.635) 

11:52 hs

Trompo y susto para Tsunoda

El piloto japonés perdió el control a la salida de una curva, se subió a los pianos y protagonizó un trompo que lo llevó a rozar las barreras con uno de los neumáticos delanteros. El golpe dañó la placa lateral, por lo que debió regresar a boxes para que revisaran el auto 

11:48 hs

Colapinto ya gira en los ensayos libres del GP de Brasil de la F-1

El piloto argentino Franco Colapinto cerró su primera vuelta en 1.12.971 y, por ahora, es el tiempo 18 en las pruebas libres del GP de Brasil. 

11:37 hs

Colapinto se prepara para iniciar las pruebas libres en Interlagos

11:18 hs

La Fórmula 1 celebró la confirmación de Colapinto como piloto titular de Alpine

11:09 hs

10 y 43, los elegidos por Alpine para 2026

10:48 hs

Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para 2026

Tal como se especulaba, a las 10.43 del viernes 7/11/25, Alpine confirmó en sus redes sociales que Franco Colapinto será el piloto número 2 de la escudería francesa para la temporada 2026.

Junto con un "vamos nene", el posteo en la cuenta de reveló que el argentino "completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación".

Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para 2026

Los rumores y un enigmático mensaje de Alpine reavivaron la ansiedad de los fanáticos argentinos, que esperan la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Todo sucedería minutos antes de que el argentino salga a la pista de Interlagos, para dar inicio a las pruebas libres del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.  

