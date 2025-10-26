Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires

18:41 hs

Cerraron los comicios

Cerraron los comicios legislativos 2025 en todo el país, y la atención está puesta en la provincia de Buenos Aires, donde se espera conocer los primeros resultados oficiales que definirán el nuevo mapa político nacional. La jornada transcurrió con normalidad y una participación considerable de votantes, en una elección marcada por el estreno de la Boleta Única Papel, implementada por primera vez a nivel nacional.

Las autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE) anticiparon que el escrutinio provisorio comenzará a difundirse entre las 21 y las 22, una vez que los presidentes de mesa transmitan los telegramas digitalizados al centro de cómputos.

Mientras tanto, rige la veda electoral hasta las 21, por lo que continúa prohibida la publicación de encuestas o resultados de boca de urna. La expectativa es alta: tanto el oficialismo como la oposición aguardan con cautela los primeros datos que marcarán la tendencia de una elección clave para la renovación del Congreso.