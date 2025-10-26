Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires

Cerraron los comicios
Cerraron los comicios legislativos 2025 en todo el país, y la atención está puesta en la provincia de Buenos Aires, donde se espera conocer los primeros resultados oficiales que definirán el nuevo mapa político nacional. La jornada transcurrió con normalidad y una participación considerable de votantes, en una elección marcada por el estreno de la Boleta Única Papel, implementada por primera vez a nivel nacional.
Las autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE) anticiparon que el escrutinio provisorio comenzará a difundirse entre las 21 y las 22, una vez que los presidentes de mesa transmitan los telegramas digitalizados al centro de cómputos.
Mientras tanto, rige la veda electoral hasta las 21, por lo que continúa prohibida la publicación de encuestas o resultados de boca de urna. La expectativa es alta: tanto el oficialismo como la oposición aguardan con cautela los primeros datos que marcarán la tendencia de una elección clave para la renovación del Congreso.
Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única
"No tuvimos reportes de incidentes,estamos muy conformes con esto. Es un éxito de la democracia argentina", afirmó el titular del Ministerio del Interior.Ver más
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
El equipo periodístico de LA GACETA transmite un programa especial sobre las elecciones.Ver más
Cerraron los comicios y los primeros resultados se conocerían a partir de las 21
Hasta una hora antes del cierre, había votado menos del 60% del padrón en todo el país.Ver más
Para los que fueron a las urnas por primera vez la boleta única ya es la forma "natural" de votar
En una escuela de Alderetes, tucumanos de entre 16 y 17 años contaron cómo vivieron su estreno en las elecciones legislativas 2025 con otra debutante, la BUP.Ver más
Elecciones en Alberdi: entre la expresión de cambio y la apatía de los jóvenes
El municipio registró una alta concurrencia de votantes durante la mañana. Acarreo, expectativas y convivencia entre la BUP y las papeletas partidarias.Ver más
La Boleta Única de Papel fue la protagonista en los comicios al este de la provincia: "Más rápido y fácil"
Con una alta concurrencia en las escuelas de Banda del Río Salí y Alderetes, los electores destacaron que el nuevo mecanismo agilizó la votación, aunque persistieron dudas sobre su uso.Ver más
Guillermo Francos llamó a la calma: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"
El jefe de Gabinete nacional emitió su voto en Puerto Madero, en Capital Federal.Ver más
Kicillof habló de "una elección crítica" y volvió a pedir diálogo con Milei: "Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo"
El gobernador bonaerense votó en La Plata y destacó la importancia de la jornada democrática “en medio de una situación compleja”.Ver más
A sus 98 años, Mirtha Legrand fue a votar: "Me vestí con los colores de la patria"
La diva de los almuerzos reafirmó su compromiso con la democracia argentina.Ver más
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Según datos de la Secretaría Electoral Nacional, pasado el mediodía ya había votado el 37,4% del padrón.Ver más
Dos mensajes diferentes de las elecciones de medio término, del 83 a la fecha
Desde 1983 hasta 2009, la fuerza política que se imponía en las legislativas de medio término avisaba quién iba a ganar en las presidenciales, pero forma de votar de los argentinos cambió en los últimos años.Ver más
Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán
Para los comicios de hoy, 1.341.773 de tucumanos elegirán a los cuatro diputados que representarán a la provincia en el Congreso.Ver más
Yerba Buena, entre la calma y la curiosidad: así se vivieron las primeras horas de votación con Boleta Única de Papel
El recorrido por distintas escuelas de la “Ciudad Jardín” mostró un ambiente tranquilo y ordenado en las primeras horas de la jornada electoral. Entre la curiosidad de los más jóvenes y la rapidez destacada por los mayores, los votantes se adaptan al nuevo sistema.Ver más
La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años
El cierre de las urnas será a las 18, y se espera que los resultados preliminares de los comicios legislativos se conozcan a partir de las 21.Ver más
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
El mandatario, en uso de licencia, afirmó que "ningún gobernador ha sido convocado oficialmente" por la Nación para los próximos días.Ver más
Se elige la composición de un nuevo Congreso pero el foco está en la Casa Rosada
Medios locales e internacionales llevaron a sus portadas las elecciones legislativas y eligieron como sujeto central al presidente Milei.Ver más
Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas
Buscarán con la fuerza pública a los ausentes para obligarlos a cumplir con su deber cívico.Ver más
Miguel Acevedo: "Son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional"
El vicegobernador se refirió a la participación ciudadana y expresó: "Tenemos tiempo hasta las 18. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho".Ver más
Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones
La comitiva presidencial sorprendió a los vecinos de Palermo al detenerse brevemente en una estación de servicio.Ver más
Elecciones 2025: Máximo Kirchner votó y fue crítico con el acuerdo entre Milei y Trump
El hijo de Cristina Fernández aseguró “a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”.Ver más
Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática
Remarcó la importancia de la participación ciudadana, recordando los inicios de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín y Fernando Riera.Ver más
Santilli afirmó que su objetivo es “descontar distancia” con el peronismo en la provincia de Buenos Aires
El candidato del oficialismo nacional reconoció que fue “una campaña difícil” debido a los cambios en la lista, tras el caso Espert.Ver más
Elecciones 2025 en Tucumán: normal apertura del proceso electoral en la capital
El secretario de Seguridad aseguró que, de acuerdo con los informes policiales, no se registraron incidentes entre el sábado y esta mañana.Ver más
Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país
El ministro del Interior votó en Tucumán y emprende el regreso a Buenos Aires para monitorear los comicios.Ver más
Votó José Luis Espert, tras su frustrada candidatura: "Pido respeto para mí; ya dije lo que tenía que decir"
Ante las preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Fred Machado, Espert insistió en su mensaje.Ver más
Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
Los ciudadanos pueden consultar el padrón electoral definitivo de manera online.Ver más
Elecciones 2025: el Registro Civil abre este domingo hasta las 17 para la entrega de DNI
Los ciudadanos, de manera personal, deben presentar la constancia digital o en formato papel emitida el día que se tramitó el documento.Ver más
Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel
En lugar de las boletas separadas tradicionales para cada candidato, la BUP muestra a todos los postulantes en una sola página.Ver más
Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente
Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas.Ver más