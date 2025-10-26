Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en el país

20:53 hs

Grabois: "Tengo esperanza"

El dirigente social Juan Grabois se refirió a la expectativa por los resultados electorales, que se conocerán después de las 21, y advirtió que la campaña estuvo influenciada por declaraciones internacionales.

“Sería incumplir el reglamento hablar antes de los resultados. Tengo esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”, señaló. Grabois sostuvo que esta elección fue “más difícil que la del 7 de septiembre” porque, según dijo, “Donald Trump se puso al frente de la campaña; el jefe de campaña de La Libertad Avanza es Trump y su jefe de Economía, Scott Bessent”.

Finalmente, pidió prudencia ante cualquier escenario: “Si ganamos, sin triunfalismo; si perdemos, sin derrotismo. Aunque el 99% piense distinto, yo seguiré defendiendo mis convicciones”.