Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en el país

Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en Tucumán
Para los comicios de hoy, 1.341.773 de tucumanos elegirán a los cuatro diputados que representarán a la provincia en el Congreso.Ver más
Cómo quedó pintado el mapa de Argentina después del triunfo de La Libertad Avanza
El oficialismo obtuvo un 40,84% de los votos y revirtió resultados en provincias clave, superando una prueba crucial para los dos años restantes de gestión de Javier Milei.Ver más
El Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza obtienen dos bancas cada uno, según los datos oficiales
La lista del oficialismo tucumano obtiene 50,44%, mientras que la liderada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo logra el 35,34%.Ver más
Francos confirmó que participó el 67,85% del padrón electoral
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó: "El Presidente me ha pedido que presentara hoy estos datos, fundamentalmente porque estamos viviendo un hecho histórico, que es la implementación de la BUP. La participación del padrón fue del 67,85%".
Hay escrutadas más del 90% de las mesas totales.
"No hay mejor publicidad política que lo que ves en la calle y el hambre"
Jóvenes y adultos empadronados en escuelas de Alderetes contaron cómo se informaron para decidir a quién apoyar en las elecciones legislativas.Ver más
Grabois: "Tengo esperanza"
El dirigente social Juan Grabois se refirió a la expectativa por los resultados electorales, que se conocerán después de las 21, y advirtió que la campaña estuvo influenciada por declaraciones internacionales.
“Sería incumplir el reglamento hablar antes de los resultados. Tengo esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”, señaló. Grabois sostuvo que esta elección fue “más difícil que la del 7 de septiembre” porque, según dijo, “Donald Trump se puso al frente de la campaña; el jefe de campaña de La Libertad Avanza es Trump y su jefe de Economía, Scott Bessent”.
Finalmente, pidió prudencia ante cualquier escenario: “Si ganamos, sin triunfalismo; si perdemos, sin derrotismo. Aunque el 99% piense distinto, yo seguiré defendiendo mis convicciones”.
Preparando los discursos
El presidente Javier Milei sigue de cerca el desarrollo del escrutinio desde el Hotel Libertador, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo. El mandatario conformó así el denominado “triángulo de hierro”, el núcleo más cercano de su círculo de confianza, para definir los últimos detalles del discurso que brindará una vez conocidos los primeros resultados de las elecciones legislativas.
En un clima de expectativa, el presidente mantiene reuniones reservadas con su equipo más íntimo, mientras en el búnker oficialista crece la atención por los datos que llegarán desde la provincia de Buenos Aires, distrito clave para el resultado nacional.
Santilli aseguró que están "descontando en la Provincia”
El candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, expresó optimismo tras el cierre de los comicios y aseguró que el espacio oficialista estaría acortando la distancia con sus rivales.
“Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Estoy contento porque los datos que me llegan indican que estamos descontando en la Provincia”, sostuvo en diálogo con la prensa, a pocos metros del Hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.
Santilli agregó que su principal objetivo es reducir la brecha en el distrito más grande del país: “Vamos a recortar, ese fue el desafío que me propuse desde el inicio de la campaña”.
Karina Milei se mostró confiada
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró satisfecha tras el cierre de los comicios y celebró el desempeño de La Libertad Avanza en todo el país. Desde la entrada del búnker oficialista en el Hotel Libertador, la hermana del presidente agradeció la participación ciudadana y destacó la normalidad con la que se desarrolló la jornada electoral.
“Queremos agradecer a todos los argentinos. Fue una elección muy tranquila y estamos muy contentos con el trabajo de nuestro partido, que estuvo presente en los 24 distritos del país”, expresó Milei. Además, resaltó la implementación de la Boleta Única Papel, al señalar que “no hubo quejas ni inconvenientes, lo cual es un logro de este gobierno”.
Karina Milei evitó responder preguntas de la prensa, pero insistió en que el espacio oficialista mantiene el optimismo mientras aguarda los resultados oficiales: “Vamos a seguir esperando los números con mucha tranquilidad y confianza”.
“Estamos haciendo una muy buena elección”
En conferencia de prensa desde el búnker de Fuerza Patria, los referentes del espacio se mostraron confiados y destacaron los primeros datos que llegan desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. “Estamos haciendo una muy buena elección”, afirmaron al iniciar el contacto con los medios.
El dirigente Alexis Guerrera agradeció “al pueblo bonaerense por su participación y compromiso” y aseguró que las cifras preliminares muestran un cambio de tendencia respecto a los resultados presidenciales de 2023. “Los números que recibimos nos demuestran que el apoyo del 55% que había tenido Javier Milei en la provincia ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense está expresando un mensaje claro en las urnas”, subrayó Guerrera, en medio de un clima de entusiasmo entre la militancia reunida en el búnker peronista.
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
El equipo periodístico de LA GACETA transmite un programa especial sobre las elecciones.Ver más
Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”
Tras el cierre de los comicios, la Secretaria General de la Presidencia se pronunció y destacó el uso de la BUP.Ver más
Elecciones 2025: sin cuarto "oscuro" ni sorpresas en los sobres tras la implementación de la Boleta Única
Por primera vez, las autoridades de mesas de 18 distritos no encontrarán "cosas raras" dentro de las urnas. Desde Messi hasta Bin Laden, desapareció ese "voto protesta".Ver más
Las Cejas: acusan a un hombre de intentar entregarle dinero a una fiscal de mesa
Fue demorado por la Policía luego de ser observado en una situación sospechosa.Ver más
"Hay que esperar los números con prudencia”
El dirigente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, expresó confianza luego del cierre de los comicios legislativos. “Siempre somos optimistas”, afirmó ante los medios mientras se retiraba del Hotel Libertador, en pleno centro porteño, donde el espacio oficialista instaló su búnker para seguir el desarrollo del escrutinio.
Con un tono mesurado, Pareja evitó hacer evaluaciones anticipadas sobre los resultados, aunque destacó la participación ciudadana y el trabajo de la militancia durante la jornada electoral. “Fue una elección tranquila, y ahora hay que esperar los números con prudencia”, señaló antes de ingresar nuevamente al hotel donde se concentrarán los principales referentes libertarios durante la noche.
Cerraron los comicios
Cerraron los comicios legislativos 2025 en todo el país, y la atención está puesta en la provincia de Buenos Aires, donde se espera conocer los primeros resultados oficiales que definirán el nuevo mapa político nacional. La jornada transcurrió con normalidad y una participación considerable de votantes, en una elección marcada por el estreno de la Boleta Única Papel, implementada por primera vez a nivel nacional.
Las autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE) anticiparon que el escrutinio provisorio comenzará a difundirse entre las 21 y las 22, una vez que los presidentes de mesa transmitan los telegramas digitalizados al centro de cómputos.
Mientras tanto, rige la veda electoral hasta las 21, por lo que continúa prohibida la publicación de encuestas o resultados de boca de urna. La expectativa es alta: tanto el oficialismo como la oposición aguardan con cautela los primeros datos que marcarán la tendencia de una elección clave para la renovación del Congreso.
Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única
"No tuvimos reportes de incidentes,estamos muy conformes con esto. Es un éxito de la democracia argentina", afirmó el titular del Ministerio del Interior.Ver más
Cerraron los comicios y los primeros resultados se conocerían a partir de las 21
Hasta una hora antes del cierre, había votado menos del 60% del padrón en todo el país.Ver más
Para los que fueron a las urnas por primera vez la boleta única ya es la forma "natural" de votar
En una escuela de Alderetes, tucumanos de entre 16 y 17 años contaron cómo vivieron su estreno en las elecciones legislativas 2025 con otra debutante, la BUP.Ver más
Elecciones en Alberdi: entre la expresión de cambio y la apatía de los jóvenes
El municipio registró una alta concurrencia de votantes durante la mañana. Acarreo, expectativas y convivencia entre la BUP y las papeletas partidarias.Ver más
La Boleta Única de Papel fue la protagonista en los comicios al este de la provincia: "Más rápido y fácil"
Con una alta concurrencia en las escuelas de Banda del Río Salí y Alderetes, los electores destacaron que el nuevo mecanismo agilizó la votación, aunque persistieron dudas sobre su uso.Ver más
Guillermo Francos llamó a la calma: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"
El jefe de Gabinete nacional emitió su voto en Puerto Madero, en Capital Federal.Ver más
Kicillof habló de "una elección crítica" y volvió a pedir diálogo con Milei: "Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo"
El gobernador bonaerense votó en La Plata y destacó la importancia de la jornada democrática “en medio de una situación compleja”.Ver más
A sus 98 años, Mirtha Legrand fue a votar: "Me vestí con los colores de la patria"
La diva de los almuerzos reafirmó su compromiso con la democracia argentina.Ver más
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Según datos de la Secretaría Electoral Nacional, pasado el mediodía ya había votado el 37,4% del padrón.Ver más
Dos mensajes diferentes de las elecciones de medio término, del 83 a la fecha
Desde 1983 hasta 2009, la fuerza política que se imponía en las legislativas de medio término avisaba quién iba a ganar en las presidenciales, pero forma de votar de los argentinos cambió en los últimos años.Ver más
Yerba Buena, entre la calma y la curiosidad: así se vivieron las primeras horas de votación con Boleta Única de Papel
El recorrido por distintas escuelas de la “Ciudad Jardín” mostró un ambiente tranquilo y ordenado en las primeras horas de la jornada electoral. Entre la curiosidad de los más jóvenes y la rapidez destacada por los mayores, los votantes se adaptan al nuevo sistema.Ver más
La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años
El cierre de las urnas será a las 18, y se espera que los resultados preliminares de los comicios legislativos se conozcan a partir de las 21.Ver más
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
El mandatario, en uso de licencia, afirmó que "ningún gobernador ha sido convocado oficialmente" por la Nación para los próximos días.Ver más
Se elige la composición de un nuevo Congreso pero el foco está en la Casa Rosada
Medios locales e internacionales llevaron a sus portadas las elecciones legislativas y eligieron como sujeto central al presidente Milei.Ver más
Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas
Buscarán con la fuerza pública a los ausentes para obligarlos a cumplir con su deber cívico.Ver más
Miguel Acevedo: "Son elecciones muy importantes, con trascendencia provincial y nacional"
El vicegobernador se refirió a la participación ciudadana y expresó: "Tenemos tiempo hasta las 18. Que vengan y expresen su voluntad. Más que una obligación, es un derecho".Ver más
Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones
La comitiva presidencial sorprendió a los vecinos de Palermo al detenerse brevemente en una estación de servicio.Ver más
Elecciones 2025: Máximo Kirchner votó y fue crítico con el acuerdo entre Milei y Trump
El hijo de Cristina Fernández aseguró “a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”.Ver más
Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática
Remarcó la importancia de la participación ciudadana, recordando los inicios de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín y Fernando Riera.Ver más
Santilli afirmó que su objetivo es “descontar distancia” con el peronismo en la provincia de Buenos Aires
El candidato del oficialismo nacional reconoció que fue “una campaña difícil” debido a los cambios en la lista, tras el caso Espert.Ver más