Elecciones 2025: minuto a minuto, todo lo que pasa en el Buenos Aires y el país

19:54 hs

Santilli aseguró que están "descontando en la Provincia”

El candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, expresó optimismo tras el cierre de los comicios y aseguró que el espacio oficialista estaría acortando la distancia con sus rivales.

“Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Estoy contento porque los datos que me llegan indican que estamos descontando en la Provincia”, sostuvo en diálogo con la prensa, a pocos metros del Hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.

Santilli agregó que su principal objetivo es reducir la brecha en el distrito más grande del país: “Vamos a recortar, ese fue el desafío que me propuse desde el inicio de la campaña”.