Elecciones 2025: seguí en vivo el chat de los periodistas de LA GACETA

Una de las dudas que había entre los votantes era si la cabina de votación garantizaría el voto secreto. En la imagen enviada por Álvaro Medina se puede confirmar que sí: permite al ciudadano marcar su elección sin que esta sea visible para el resto de las personas en el aula.
Recordatorio: antes de salir del biombo, hay que doblar la boleta por la línea punteada para evitar que se vea el voto. Luego, a la urna.
Adiós al cuarto oscuro: ahora, dentro del aula, las autoridades de mesa arman la cabina que garantiza el voto secreto.
En Juan Bautista Alberdi. Por fuera, el biombo en el que se marca el voto en la BUP para la elección nacional; por dentro, un vistazo a las más de 20 papeletas partidarias de los comicios locales. No se nos permite ingresar al cuarto oscuro para tomar fotografías más definidas. En la escuela "29 de Agosto" hay 12 fiscales de mesa para los frentes electorales municipales y ninguno para los nacionales.
Buen día para todos. Esta imagen, captada por Álvaro Medina, refleja una de las principales diferencias con las que se encontrarán los votantes hoy, a partir de la implementación de la Boleta Única de Papel. Según la Cámara Nacional Electoral, ya no hay “cuarto oscuro”, sino “cabinas de votación”, que, como se ve en la foto, se instalan dentro de las aulas.
Otra gran diferencia será la ausencia de sobres: el presidente de mesa será quien desprenda la boleta del talonario, la firme y la entregue junto con una lapicera. Luego, el elector se dirigirá a la cabina, marcará su voto, doblará la boleta (dejando visible la firma de la autoridad) y la depositará en la urna.
Una pregunta que se repitió ya un par de veces en el Colegio San Patricio es: “¿Dónde están las mesas?”.
Algunas personas aún se muestran algo confundidas por el nuevo sistema de votación, ya que esperan ver las mesas y a los fiscales fuera del aula, y no dentro de ella.
Estos son los talonarios desde los cuales se entrega la Boleta Única de Papel (BUP) para la emisión del voto.
Estas son las principales tendencias de búsqueda en Google en todo el país. Sin dudas, las elecciones generan interés entre los usuarios, sobre todo en conocer dónde votan. De hecho, hoy una de nuestras notas más leídas está relacionada con el padrón electoral y con aclaraciones sobre la Boleta Única de Papel.
Llegamos a nuestra primera parada: el Colegio San Patricio. Muy poca concurrencia dentro de la escuela a esta hora de la mañana.
¡Una de las fotos del día!
En la escuela Normal Juan Bautista Alberdi, la jornada electoral empezó con una postal distinta: las autoridades de mesa dentro de las aulas y los pasillos despejados.
A la alegría que siempre traen estas jornadas electorales se le contrapone la incertidumbre sobre cuál será el mejor horario para ir a votar. Es impactante cómo cada ciudadano tiene su teoría y sus fundamentos para defender su momento. Están los que esquivan el primer minuto, por si se duerme alguna autoridad electoral y los hacen quedar a cumplir esa función. Están los que dicen que al mediodía hay menos gente, y no faltan quienes aseguran que a última hora, cerca de las 18, es el instante ideal. Esos son los principales estereotipos. A los encuestadores, por ejemplo, les interesa que todo esté resuelto antes del mediodía para trabajar con más tiempo. Y, a vos, ¿cuál te parece la mejor hora?
¡Buen domingo! Uno de los interrogantes del día es, sin duda, la participación ciudadana en las urnas y la implementación de la Boleta Única. Dirigentes, fiscales y autoridades se preguntan si el nuevo sistema de votación (más allá de las capacitaciones a las autoridades de mesa y de la información brindada a la población) será suficiente para que este debut sea el correcto.
Buenos días a todos. Con Diego Aráoz vamos camino a Yerba Buena para saber cómo vive la “Ciudad Jardín” las primeras elecciones con Boleta Única de Papel. No se observa gran cantidad de vehículos en las avenidas, algo muy propio de un domingo por la mañana. A nuestra llegada, contaremos las primeras novedades.
¡¡¡Qué concurrencia!!! Los alberdianos madrugaron.
Buen día. Así amanece una de las seis escuelas en las que se vota a diputado nacional, intendente y concejales en Juan Bautista Alberdi.
Anoche, las conversaciones entre los dirigentes de distintos espacios trataban principalmente sobre dos temas: la organización de hoy y el impacto de la Boleta Única de Papel.
Buen punto, Gaby.
¡Buen día! La reconfiguración del peronismo tucumano es, precisamente, uno de los asuntos que se planteará a partir de los resultados de esta noche. ¿Seguirá la alianza entre el PJ oficialista y el antimileísta? Hoy van unidos en la boleta; veremos cómo sigue.
Durante la semana pasada, colegas de medios de Buenos Aires se comunicaron con periodistas tucumanos para preguntarles cómo se debían contabilizar los votos que va a recibir hoy el oficialismo tucumano: ¿son votos para el kirchnerismo? ¿Son votos para el mileísmo? La respuesta no es sencilla, claramente. De hecho, la duda de los periodistas porteños refleja, de algún modo, la forma en que se observa al gobernador Osvaldo Jaldo fuera de los límites tucumanos.
Buen día, colegas. Las calles del centro de la ciudad se ven como un domingo normal salvo por el aumento de la presencia policial en varias esquinas. Para los que vengan para este sector tengan en cuenta que está cortada la zona que rodea al correo, lugar donde luego se trasladarán las urnas con la novedad de este año: la Boleta Única de Papel.
A nivel nacional creo que habrá dos lecturas. La primera se podrá hacer esta noche y será cuantitativa: qué cantidad de escaños obtuvo cada partido. Con estos números podremos hacer algunas interpretaciones para entender el nuevo esquema de poder. Pero la segunda lectura llegará con el paso de los días, a medida que cada diputado empiece a mostrar sus cartas.
¿Todos aquellos que lleguen al Congreso por alguno de los partidos indentificados con el PJ votarán en contra del Gobierno nacional? ¿Los gobernadores que hoy se muestran distanciados del presidente Milei están dispuestos a volver a pedirles a sus diputados que acompañen proyectos del ley del oficialismo? ¿Qué significa ganar para el mileismo? ¿Obtener un tercio de las bancas? ¿Qué significa construir un oficialismo?
Esas preguntas -y otras- aún no tienen respuesta.
Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Esta jornada (hasta el momento) gris en Tucumán será clave para la conformación del mapa del poder. Por un lado, en Tucumán, el PJ intentará mostrar sus músculos y disimular -o no tanto- que más allá de los mensajes de unidad, hay una interna abierta en sus entrañas. Y La Libertad Avanza intentará posicionarse como referente del voto antiperonista. Tarea algo complicada, debido a la dispersión de la oferta de candidatos de centro y de centro derecha.
Buenos días. Bienvenidos a todos. Desde LA GACETA esperamos que tengan una gran jornada asumiendo las responsabilidades cívicas que nos tocan como ciudadanos. Desde aquí vamos a acompañarlos a lo largo del día. Vamos a mantener un diálogo abierto entre los lectores y los periodistas de LA GACETA en la búsqueda de que juntos vamos construyendo la información de estos comicios de medio término en el que los argentinos definiremos la nueva composición del Congreso de la Nación. Esperamos que este chat les sirva a nuestra audiencia y sea un aporte más para mantenernos conectados e informados.