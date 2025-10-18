Secciones
El viaje democrático

Todos los detalles de la visita de Javier Milei a Tucumán

JAVIER MILEI. El Presidente se encuentra en Tucumán para apoyar a los candidatos de LLA. JAVIER MILEI. El Presidente se encuentra en Tucumán para apoyar a los candidatos de LLA. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

El Presidente se encuentra en la provincia para respaldar a los candidatos locales de La Libertad Avanza.

Hace 1 Hs

Son dos los aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad

Una vez finalizado el acto de Javier Milei en Yerba Buena, se conoció que son dos los aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad. Fuentes policiales informaron que se trata de un hombre 37 años y otro de 45. 

La emoción de sus seguidores: "Pude estrechar mi mano con el Presidente"

Simpatizantes de La Libertad Avanza comienzan a desconcentrar luego del discurso y la caravana del presidente Javier Milei. "Estoy emocionado, pude estrechar mi mano con el presidente. Ojalá nos vaya muy bien el próximo domingo. Hay confianza", sostuvo Maximiliano Ferrari, un joven que se acercó con sus amigos a la esquina de Aconquija y Lobo de la Vega.

La emoción de sus seguidores: Pude estrechar mi mano con el Presidente

"LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante"

José Leonardo Díaz es vendedor en el Mercofrut y expresó su opinión acerca de la visita de Javier Milei: 

"Hay buenas expectativas. LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante. Todos tiramos para el mismo lado.

Vinimos porque queríamos ver de cerca al Presidente, pero hay un protocolo de seguridad enorme. Todo depende del Presidente si quiere saludarnos.

Vine con mi hija y mi mujer. Tenemos una verdulería en el barrio Santa Teresita donde abaratamos la canasta básica familiar, lo hacemos porque la situación está muy difícil, no hay plata y eso dijo el presidente Milei cuando asumió. Hay que ayudarnos entre todos hasta que pase la tormenta".

LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante

Un aprehendido por atentado y resistencia

Un hombre fue aprehendido en Yerba Buena, donde se había reunido un grupo de personas para manifestar su rechazo a Javier Milei. Según se comenta en el lugar, había sido advertido en reiteradas oportunidades, pero habría insistido en expresar su malestar con la visita del Presidente. Terminó siendo cargado por la Policía en una camioneta de la fuerza.

FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

"Tenemos que hacer un cambio para ver si así progresamos"

Francisca Molina, quien también fue a ver a Milei, contó su experiencia: "Llegué a las 15. Trabajé 33 años como personal auxiliar en la escuela Obispo Colombres, nunca pedí trabajo. Tenemos que hacer un cambio para ver si así progresamos. Vinimos aquí, cerca del hotel, porque un referente nos dijo que posiblemente salga y nos salude".

Tenemos que hacer un cambio para ver si así progresamos

"Estamos cansados, hace 40 años que están los mismos"

El testimonio de Cecilia Bone, de 63 años, que se acercó al hotel Catalinas para tratar de saludar al Presidente: 

"Llegamos a las 15. Somos vecinas y amigas. Recorrimos 106 Km desde La Cocha. Vinimos en el Exprebus por nuestros propios medios.

Hace poco fuimos al Movistar Arena y fuimos parte de la apertura de la sede en Yerba Buena.

Nuestras expectativas para el próximo domingo son de buenas para mejor. Entre 1eros y segundo. Va a ser una pelea linda, porque ya sabemos como hacen los peronistas.

Tengo muchos amigos en la Municipalidad, yo trabajo en la Municipalidad, pero nadie quiere mostrarse. No tengo miedo que me echen, no puedo cambiar mi forma de pensar. Estamos cansados, hace 40 años que están los mismos.

Trabajaba en un oficina en el municipio y ahora me mandaron a limpiar escuelas. Todo fue porque publicaba codas de Milei en mis redes sociales. Todos dependemos de la Municipalidad, no hay otro trabajo en La Cocha".


Ver más
Estamos cansados, hace 40 años que están los mismos

Tránsito cortado en avenida Soldati

La Policía de Tucumán y personal de la Casa Militar cortaron el tránsito en avenida Soldati, entre Haití y Cuba, mientras dure la estadía del presidente Javier Milei en uno de los hoteles frente al parque 9 de julio. Cerca de las 18, el mandatario partirá hacia Yerba Buena para participar de una caminata junto a los candidatos Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

Tránsito cortado en avenida Soldati

El viaje democrático - 1983/2023

El presidente Javier Mileiya se encuentra en Tucumán. Arribó pasadas las 13 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo y fue recibido en medio de una gran ovación por militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. 

Momentos después se trasladó al Hotel Catalinas, donde hubo cánticos contra el kirchnerismo, aplausos y celulares en alto por parte de un nutrido grupo de seguidores que se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y grabar videos.

Lo acompañan su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que invitó a los tucumanos al acto que se realizará en Yerba Buena, más precisamente en avenida Aconquija y su cruce con Lobo de la Vega.

Temas Javier MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Disturbios en Yerba Buena antes de la llegada de Milei: la Policía dispersó a manifestantes opositores

Disturbios en Yerba Buena antes de la llegada de Milei: la Policía dispersó a manifestantes opositores

Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Comentarios