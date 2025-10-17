EN VIVO: Todos los detalles por el Día de la Lealtad en Tucumán

Esperan la llegada de Jaldo
Legisladores, concejales y ministros aguardan detrás del escenario. Se pudo divisar a Carlos Najar, Adriana Najar, Eugenio Agüero Gamboa, Marcelo Nazur, entre otros.
Convocatoria multitudinaria
El Club San Antonio de Ranchillos está repleto. En minutos comienza el acto.
Precios Nac&Pop
Ángel, "El Rey del Chori", ofrece el choripán a $5.000. Dice que tiene 100 panes y que tiene previsto venderlos todos.
La previa
Comidas y bebidas por montones, para todos los paladares y a precios populares. Choripanes, sánguches de milanesas, masas, helado, achilata, papas, gaseosas y cervezas, entre otros.
Los militantes empiezan a colmar el lugar
Los militantes peronistas llegan al Club San Antonio de Ranchillos con banderas, bombos, cornetas y pancartas.
Movilización masiva
Miles de militantes se movilizaron en cientos de colectivos hasta el Club San Antonio de Ranchillos, donde Osvaldo Jaldo encabezará el acto del Día de la Lealtad Peronista.