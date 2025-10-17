Secciones
EN VIVO: Todos los detalles por el Día de la Lealtad en Tucumán

Jaldo encabezará el acto central en el Club San Antonio de Ranchillos.

Hace 1 Min
17:56 hs

Esperan la llegada de Jaldo

Legisladores, concejales y ministros aguardan detrás del escenario. Se pudo divisar a Carlos Najar, Adriana Najar, Eugenio Agüero Gamboa, Marcelo Nazur, entre otros.

17:48 hs

Convocatoria multitudinaria

El Club San Antonio de Ranchillos está repleto. En minutos comienza el acto.

17:32 hs

Precios Nac&Pop

Ángel, "El Rey del Chori", ofrece el choripán a $5.000. Dice que tiene 100 panes y que tiene previsto venderlos todos.

17:31 hs

La previa

Comidas y bebidas por montones, para todos los paladares y a precios populares. Choripanes, sánguches de milanesas, masas, helado, achilata, papas, gaseosas y cervezas, entre otros.

17:26 hs

Los militantes empiezan a colmar el lugar

Los militantes peronistas llegan al Club San Antonio de Ranchillos con banderas, bombos, cornetas y pancartas. 

17:17 hs

Movilización masiva

Miles de militantes se movilizaron en cientos de colectivos hasta el Club San Antonio de Ranchillos, donde Osvaldo Jaldo encabezará el acto del Día de la Lealtad Peronista.

Lo que tenés que saber

A menos de 10 días de las elecciones nacionales y en la previa de la visita proselitista del presidente Javier Milei a la provincia, el Frente Tucumán Primero mostrará músculo en un gran acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

El encuentro de los compañeros -que se espera que sea multitudinario- estará encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado, Osvaldo Jaldo, y se llevará a cabo en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos (Cruz Alta), desde las 17.

“Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. 80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, es una de las publicaciones de convocatoria que circulan por las redes sociales.

