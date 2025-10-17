Secciones
En Vivo Política

EN VIVO: Comienza el acto por el Día de la Lealtad en Tucumán

EN VIVO: Comienza el acto por el Día de la Lealtad en Tucumán

El Club San Antonio de Ranchillos está repleto de militantes, provenientes de distintos puntos de la provincia.

Hace 1 Hs
18:57 hs

Llegó la intendenta Rossana Chahla

Por las demoras en la ruta, acaba de llegar la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

Llegó la intendenta Rossana Chahla
18:45 hs

Llegó Jaldo y empieza el acto

Acaba de arribar al Club San Antonio de Ranchillos el gobernador y candidato a diputado Osvaldo Jaldo.

Llegó Jaldo y empieza el acto
18:36 hs

Viajaron desde muy temprano

Desde distintos puntos de la Provincia, los militantes viajaron a Ranchillos en vehículos particulares y en colectivos, colmando el tráfico en la Ruta 302. “Para nosotros el Día de la Lealtad es un día muy especial, así que acá estamos acompañando al gobernador Osvaldo Jaldo”, dijo Silvia Carchetti, que llegó a las 14 para poder ubicarse al frente del escenario y acompaña al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri.

Viajaron desde muy temprano
18:24 hs

Manzur se fue a otro acto

Dirigentes confirman que no estará presente en Ranchillos el senador y candidato suplente Juan Manzur. Indicaron que participará de un acto que se está llevando a cabo en Yerba Buena, organizado por Luis Romano.

18:21 hs

"No subestimamos al rival"

"Esto es el peronismo unido, movilizado y organizado. Nosotros no subestimamos al rival", declaró a LA GACETA Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante de SMT.

18:05 hs

El acto, con retraso

Jaldo está cerca del club, pero avisan que la ruta está colapsada y demorará un poco más. Los organizadores no quieren empezar más allá de las 18.30 por temor a complicaciones climáticas.

17:56 hs

Esperan la llegada de Jaldo

Legisladores, concejales y ministros aguardan detrás del escenario. Se pudo divisar a Carlos Najar, Adriana Najar, Eugenio Agüero Gamboa, Marcelo Nazur, entre otros.

Esperan la llegada de Jaldo
17:48 hs

Convocatoria multitudinaria

El Club San Antonio de Ranchillos está repleto. En minutos comienza el acto.

Convocatoria multitudinaria
17:32 hs

Precios Nac&Pop

Ángel, "El Rey del Chori", ofrece el choripán a $5.000. Dice que tiene 100 panes y que tiene previsto venderlos todos.

Precios Nac&Pop
17:31 hs

La previa

Comidas y bebidas por montones, para todos los paladares y a precios populares. Choripanes, sánguches de milanesas, masas, helado, achilata, papas, gaseosas y cervezas, entre otros.

La previa
17:26 hs

Los militantes empiezan a colmar el lugar

Los militantes peronistas llegan al Club San Antonio de Ranchillos con banderas, bombos, cornetas y pancartas. 

Los militantes empiezan a colmar el lugar
17:17 hs

Movilización masiva

Miles de militantes se movilizaron en cientos de colectivos hasta el Club San Antonio de Ranchillos, donde Osvaldo Jaldo encabezará el acto del Día de la Lealtad Peronista.

Movilización masiva

Lo que tenés que saber

A menos de 10 días de las elecciones nacionales y en la previa de la visita proselitista del presidente Javier Milei a la provincia, el Frente Tucumán Primero mostrará músculo en un gran acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

El encuentro de los compañeros -que se espera que sea multitudinario- estará encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado, Osvaldo Jaldo, y se llevará a cabo en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos (Cruz Alta), desde las 17.

“Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. 80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, es una de las publicaciones de convocatoria que circulan por las redes sociales.

Temas Cruz AltaOsvaldo JaldoPartido JusticialistaArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Comentarios