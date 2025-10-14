La Selección Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el cierre de la gira de amistosos por Estados Unidos

Final del partido
Argentina le ganó 6-0 a Puerto Rico
38' ST: Otra vez Lautaro
"Toro" hace el sexto para Argentina
33' ST: Lautaro Martínez pone el quinto
Sorpresa a los 30'
Lionel Scaloni realizó un sexto cambio para el debut de Facundo Cambeses, quien ingresa al arco en lugar de "Dibu" Martínez y tiene su primera oportunidad en la Selección Mayor.
19' ST: Gol de Argentina
Nicolás González remató al arco y la pelota se desvió en Steven Echevarría, arquero de Puerto Rico, para transformarse en el 4-0.
Últimos cambios en la Selección
Lionel Scaloni decidió que Messi juegue todo el partido. Salieron José “Flaco” López y Gonzalo Montiel para que ingresen Lautaro Martínez y Nahuel Molina.
Cambio en Argentina
Sale Simeone y entra Nicolás Paz, que suma minutos con la Selección Mayor.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Argentina realizó dos cambios: debutan Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, en reemplazo de Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso.
Mac Allister marcó el tercero
DOBLETE DE MAC ALLISTER Y GOLEA ARGENTINA— TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025
A los 36', Alexis estampó el 3-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/dNeHu19B7e
¡Lo hizo Montiel!: así fue el segundo gol
¡DOBLETE DE ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025
A los 23' y tras una gran jugada colectiva, Montiel estampó el 2-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7lHNETRON8
Así fue el primer gol de Argentina
¡EL GOL DE MAC ALLISTER PARA ABRIR EL MARCADOR ANTE PUERTO RICO!— TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025
A los 13' del primer tiempo, Messi mete una pelota en el travesaño, Nico González dispara tras el rebote y desvía Alexis Mac Allister para poner a Argentina 1 a 0 frente a Puerto Rico. pic.twitter.com/7B8QJz76RW
Final del primer tiempo
¡Que cerca estuvo el cuarto!
Lionel Messi probó desde el borde del área, pero su remate se fue apenas desviado.
35' PT: ¡Llegó el tercero!
“Flaco” López se la cedió a Alexis Mac Allister dentro del área y el mediocampista definió con tranquilidad para el 3-0.
22' PT: Otro gol de Argentina
Con asistencia de Messi, Gonzalo Montiel definió con precisión para marcar el segundo tanto de la Selección.
13' PT: ¡Gol de Argentina!
Nicolás González remató de volea y Alexis Mac Allister corrigió en el área para empujarla al fondo de la red.
Se salvó Argentina
Impresionante reacción de "Dibu" Martínez, que voló para evitar el gol tras un remate desde mitad de cancha.
¡Comenzó el partido!
Confirmado el "11" para enfrentar a Puerto Rico
#AmistosoInternacional— Selección Argentina (@Argentina) October 14, 2025
¡Once inicial confirmado!
Así formará @Argentina para el duelo ante #PuertoRico pic.twitter.com/PjIIuRAifh
La posible formación de la Selección
Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi y José López.
¡Todo listo!
#AmistosoInternacional ¡Llegamos!— Selección Argentina (@Argentina) October 14, 2025
Desde las 21, vs. pic.twitter.com/n8eWj1Dp5z
Argentina vestirá su camiseta alternativa
#AmistosoInternacional— Selección Argentina (@Argentina) October 14, 2025
¿Vestuario? Listo pic.twitter.com/75j7AmBJ7G