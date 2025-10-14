Secciones
La Selección Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el cierre de la gira de amistosos por Estados Unidos

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró un gran nivel en Miami y cerró la doble fecha FIFA con varias caras nuevas y el regreso de Lionel Messi.

Hace 1 Hs
23:05 hs

Final del partido

Argentina le ganó 6-0 a Puerto Rico

22:58 hs

38' ST: Otra vez Lautaro

"Toro" hace el sexto para Argentina

22:53 hs

33' ST: Lautaro Martínez pone el quinto

22:51 hs

Sorpresa a los 30'

Lionel Scaloni realizó un sexto cambio para el debut de Facundo Cambeses, quien ingresa al arco en lugar de "Dibu" Martínez y tiene su primera oportunidad en la Selección Mayor.

22:40 hs

19' ST: Gol de Argentina

Nicolás González remató al arco y la pelota se desvió en Steven Echevarría, arquero de Puerto Rico, para transformarse en el 4-0.

22:39 hs

Últimos cambios en la Selección

Lionel Scaloni decidió que Messi juegue todo el partido. Salieron José “Flaco” López y Gonzalo Montiel para que ingresen Lautaro Martínez y Nahuel Molina.

22:32 hs

Cambio en Argentina

Sale Simeone y entra Nicolás Paz, que suma minutos con la Selección Mayor.

22:19 hs

¡Comenzó el segundo tiempo!

Argentina realizó dos cambios: debutan Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, en reemplazo de Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso.

22:01 hs

Mac Allister marcó el tercero

22:01 hs

¡Lo hizo Montiel!: así fue el segundo gol

22:00 hs

Así fue el primer gol de Argentina

21:59 hs

Final del primer tiempo

21:55 hs

¡Que cerca estuvo el cuarto!

Lionel Messi probó desde el borde del área, pero su remate se fue apenas desviado.

21:50 hs

35' PT: ¡Llegó el tercero!

“Flaco” López se la cedió a Alexis Mac Allister dentro del área y el mediocampista definió con tranquilidad para el 3-0.

21:37 hs

22' PT: Otro gol de Argentina

Con asistencia de Messi, Gonzalo Montiel definió con precisión para marcar el segundo tanto de la Selección.

21:28 hs

13' PT: ¡Gol de Argentina!

Nicolás González remató de volea y Alexis Mac Allister corrigió en el área para empujarla al fondo de la red.

21:21 hs

Se salvó Argentina

Impresionante reacción de "Dibu" Martínez, que voló para evitar el gol tras un remate desde mitad de cancha.

21:13 hs

¡Comenzó el partido!

20:45 hs

Confirmado el "11" para enfrentar a Puerto Rico

20:27 hs

La posible formación de la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi y José López.

20:25 hs

¡Todo listo!

20:00 hs

Argentina vestirá su camiseta alternativa

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina afrontará su última prueba en la gira por Estados Unidos con la mira puesta en ampliar opciones y dar rodaje a los nuevos convocados. Lionel Scaloni prepara un equipo con varios cambios y el regreso de Lionel Messi, que volverá a sumar minutos tras ausentarse ante Venezuela.

Entre las novedades se destaca la posible aparición de José “Flaco” López, que podría debutar en la Mayor. También asoman Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister como titulares. Enzo Fernández y Franco Mastantuono fueron desafectados por molestias musculares.

