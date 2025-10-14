Secciones
EN VIVO: con goles de Mac Allister y Montiel, la Selección Argentina le gana a Puerto Rico en el cierre de la gira por Estados Unidos

FOCO Y JUEGO. El equipo de Lionel Scaloni disputa su último amistoso en tierras norteamericanas. FOCO Y JUEGO. El equipo de Lionel Scaloni disputa su último amistoso en tierras norteamericanas.

El conjunto de Lionel Scaloni busca despedirse con una victoria. El partido amistoso se juega desde las 21.10 y será televisado por TyC Sports y Telefe.

Hace 3 Min
21:37 hs

22' PT: Otro gol de Argentina

Con asistencia de Messi, Gonzalo Montiel definió con precisión para marcar el segundo tanto de la Selección.

21:28 hs

13' PT: ¡Gol de Argentina!

Nicolás González remató de volea y Alexis Mac Allister corrigió en el área para empujarla al fondo de la red.

21:21 hs

Se salvó Argentina

Impresionante reacción de "Dibu" Martínez, que voló para evitar el gol tras un remate desde mitad de cancha.

21:13 hs

¡Comenzó el partido!

20:45 hs

Confirmado el "11" para enfrentar a Puerto Rico

20:27 hs

La posible formación de la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi y José López.

20:25 hs

¡Todo listo!

20:00 hs

Argentina vestirá su camiseta alternativa

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina afrontará su última prueba en la gira por Estados Unidos con la mira puesta en ampliar opciones y dar rodaje a los nuevos convocados. Lionel Scaloni prepara un equipo con varios cambios y el regreso de Lionel Messi, que volverá a sumar minutos tras ausentarse ante Venezuela.

Entre las novedades se destaca la posible aparición de José “Flaco” López, que podría debutar en la Mayor. También asoman Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister como titulares. Enzo Fernández y Franco Mastantuono fueron desafectados por molestias musculares.

Temas Lionel MessiMiamiSelección Argentina de fútbolLeandro ParedesRodrigo De PaulLionel ScaloniJosé LópezArgentina
