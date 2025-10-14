La Selección Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en el cierre de la gira de amistosos por Estados Unidos

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina afrontará su última prueba en la gira por Estados Unidos con la mira puesta en ampliar opciones y dar rodaje a los nuevos convocados. Lionel Scaloni prepara un equipo con varios cambios y el regreso de Lionel Messi, que volverá a sumar minutos tras ausentarse ante Venezuela.

Entre las novedades se destaca la posible aparición de José “Flaco” López, que podría debutar en la Mayor. También asoman Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister como titulares. Enzo Fernández y Franco Mastantuono fueron desafectados por molestias musculares.