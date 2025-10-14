EN VIVO: con goles de Mac Allister y Montiel, la Selección Argentina le gana a Puerto Rico en el cierre de la gira por Estados Unidos

Mac Allister marcó el tercero
¡Lo hizo Montiel!: así fue el segundo gol
Así fue el primer gol de Argentina
Final del primer tiempo
¡Que cerca estuvo el cuarto!
Lionel Messi probó desde el borde del área, pero su remate se fue apenas desviado.
35' PT: ¡Llegó el tercero!
“Flaco” López se la cedió a Alexis Mac Allister dentro del área y el mediocampista definió con tranquilidad para el 3-0.
22' PT: Otro gol de Argentina
Con asistencia de Messi, Gonzalo Montiel definió con precisión para marcar el segundo tanto de la Selección.
13' PT: ¡Gol de Argentina!
Nicolás González remató de volea y Alexis Mac Allister corrigió en el área para empujarla al fondo de la red.
Se salvó Argentina
Impresionante reacción de "Dibu" Martínez, que voló para evitar el gol tras un remate desde mitad de cancha.
¡Comenzó el partido!
Confirmado el "11" para enfrentar a Puerto Rico
¡Once inicial confirmado!
La posible formación de la Selección
Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi y José López.
¡Todo listo!
Argentina vestirá su camiseta alternativa
