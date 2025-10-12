Secciones
EN VIVO Atlético Tucumán pierde frente a Instituto por 1 a 0 en Alta Córdoba

John Córdoba abrió el marcador para "La Gloria" en el Presidente Perón.

Hace 16 Min
17:12 hs

Gol de Instituto

25': tras un tiro libre, John Córdoba se elevó en los aires y con un potente cabezazo, pone el 1 a 0 para Instituto.

17:10 hs

Instituto y otra chance

24': Mansilla controló sin problemas un gran remate de John Córdoba.

17:06 hs

¡Se salva Atlético!

19': Stefano Moreyra estrelló su remate en el palo y el duelo sigue 0-0.

17:00 hs

Remate de Sánchez, aunque sin peligro

14': el volante de Atlético probó los reflejos de Manuel Roffo.

16:57 hs

Luna, al margen de la expulsión

11': el volante de Instituto cometió otra falta y se salvó de la tarjeta.

16:54 hs

Amarilla para Luna

8': el volante de Instituto golpeó a Kevin Ortíz y se ganó la primera tarjeta del partido.

16:53 hs

Offside de Atlético

7': Laméndola intentó por izquierda, pero el línea levantó el banderín.

16:52 hs

Posición adelantada para Instituto

5': "La Gloria" busca acercarse al área del "Decano", aunque sin mucha precisión.

16:48 hs

Homenaje a Miguel Ángel Russo

En la previa del partido, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex técnico de Boca Juniors.

16:46 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en Córdoba.

16:32 hs

Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para esta tarde

16:31 hs

Estos son los titulares de Instituto

16:10 hs

"11" confirmado para Atlético Tucumán

Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

16:07 hs

Ambos planteles realizan la entrada en calor

14:50 hs

Todo listo en Córdoba para Instituto-Atlético Tucumán

14:49 hs

Los convocados de "La Gloria"

14:47 hs

Los convocados del "Decano"

11:35 hs

¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

El “Decano” no gana en la cancha de Instituto desde el 1 de marzo de 2011. Aquel día, Cristian “Negro” Chávez marcó un golazo inolvidable para sellar el 1-0 por la B Nacional.

11:01 hs

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Desde las 16.45, el “Decano” visita a la “Gloria” en Alta Córdoba por la fecha 12 del Clausura. Será el duelo número 47 entre ambos, en una historia marcada por paridad y fortaleza de local.

10:54 hs

¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

El equipo cordobés jugará hoy desde las 16.45 ante el “Decano” en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Clausura.

10:27 hs

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

El “Decano” visita a Instituto en Alta Córdoba por una nueva fecha de la Liga Profesional. Mirá el horario, el canal de TV y todos los detalles del encuentro.

10:18 hs

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Para el duelo frente a la "Gloria", Pusineri realizaría dos cambios: uno en la defensa y otro en el ataque.

Lo que tenés que saber

Atlético buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando visite este domingo a Instituto, en un duelo que promete intensidad y emociones. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, la señal exclusiva para abonados del pack fútbol.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en el torneo. En el VAR estará Adrián Franklin, encargado de revisar las jugadas polémicas o situaciones dudosas que puedan influir en el resultado.

