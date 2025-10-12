EN VIVO Atlético Tucumán buscará cortar su maleficio de visitante frente a Instituto

Todo listo en Córdoba para Instituto-Atlético Tucumán
October 12, 2025
Los convocados de "La Gloria"
- Fecha 12— Instituto ACC (@InstitutoACC) October 11, 2025
Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Atlético Tucumán.
:
- Damián Puebla, Manuel Romero y Jeremías Lázaro continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
- Matías… pic.twitter.com/GqXtDGnp2J
Los convocados del "Decano"
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 11, 2025
| Los convocados por Lucas Pusineri para visitar a Instituto.
12/10
16:45
Estadio Presidente Perón
TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol
https://t.co/NIIUPNY49Z#VamosDecano pic.twitter.com/fA99BuvFDi
