EN VIVO Atlético Tucumán buscará cortar su maleficio de visitante frente a Instituto

Lo que tenés que saber

Atlético buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando visite este domingo a Instituto, en un duelo que promete intensidad y emociones. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, la señal exclusiva para abonados del pack fútbol.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en el torneo. En el VAR estará Adrián Franklin, encargado de revisar las jugadas polémicas o situaciones dudosas que puedan influir en el resultado.