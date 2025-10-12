Secciones
EN VIVO Atlético Tucumán buscará cortar su maleficio de visitante frente a Instituto

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO EN ALTA CÓRDOBA. En la última visita de Atlético a Instituto, el Decano cayó por 3-0. ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO EN ALTA CÓRDOBA. En la última visita de Atlético a Instituto, el "Decano" cayó por 3-0. ARCHIVO LA GACETA.

Desde las 16.45, el "Decano" se medirá contra la "Gloria" en Alta Córdoba por la fecha 12 del torneo Clausura.

Hace 12 Min
14:50 hs

Todo listo en Córdoba para Instituto-Atlético Tucumán

14:49 hs

Los convocados de "La Gloria"

14:47 hs

Los convocados del "Decano"

11:35 hs

¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

El “Decano” no gana en la cancha de Instituto desde el 1 de marzo de 2011. Aquel día, Cristian “Negro” Chávez marcó un golazo inolvidable para sellar el 1-0 por la B Nacional.

11:01 hs

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Desde las 16.45, el “Decano” visita a la “Gloria” en Alta Córdoba por la fecha 12 del Clausura. Será el duelo número 47 entre ambos, en una historia marcada por paridad y fortaleza de local.

10:54 hs

¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

El equipo cordobés jugará hoy desde las 16.45 ante el “Decano” en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Clausura.

10:27 hs

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

El “Decano” visita a Instituto en Alta Córdoba por una nueva fecha de la Liga Profesional. Mirá el horario, el canal de TV y todos los detalles del encuentro.

10:18 hs

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Para el duelo frente a la "Gloria", Pusineri realizaría dos cambios: uno en la defensa y otro en el ataque.

Lo que tenés que saber

Atlético buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando visite este domingo a Instituto, en un duelo que promete intensidad y emociones. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, la señal exclusiva para abonados del pack fútbol.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en el torneo. En el VAR estará Adrián Franklin, encargado de revisar las jugadas polémicas o situaciones dudosas que puedan influir en el resultado.

