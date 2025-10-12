Los liberales se sirven de la interna radical

Las divisiones internas conforman un ejercicio que la Unión Cívica Radical practica con pasión desde tiempos fundacionales. Electoralmente eso se tradujo en infinidad de tiros en los pies que el partido se fue pegando a lo largo de los años. La cuestión es que de ese río revuelto siempre sacaron ganancia los pescadores de votos. Así sucedió en Tucumán cuando Marcelo T. de Alvear conducía las riendas del país (1922-1928), tiempos en los que el péndulo había virado: del orden conservador se pasó a una marcada hegemonía de la UCR, afincada en su carácter nacional y popular.