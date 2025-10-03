Secciones
Estas son las siete "power skills" que hacen que te destaques en cualquier entrevista de trabajo

Un informe de Randstad, la consultora global de talento, detalla las competencias socioemocionales y hábitos que hoy resultan clave para crecer en cualquier carrera laboral.

Hace 1 Hs

En un mundo laboral atravesado por cambios constantes, las habilidades blandas dejaron de ser un complemento y pasaron a ocupar el centro de la escena. La consultora global Randstad identificó las siete competencias que los especialistas en gestión del talento consideran indispensables para desempeñarse en cualquier puesto de trabajo.

El avance de la tecnología, las nuevas formas de organización y la diversidad en los equipos hacen que la vida útil de las habilidades profesionales sea cada vez más corta. Ante este escenario, los expertos coinciden en que las power skills (rasgos de personalidad, hábitos y competencias socioemocionales) son el diferencial que más valoran las empresas al momento de contratar.

Adaptarse y comunicarse mejor que nunca

1) La primera habilidad destacada es la flexibilidad y adaptación al cambio. En un contexto donde lo único seguro es la transformación, las organizaciones buscan personas capaces de enfrentar imprevistos, integrarse a equipos diversos y mantener el foco en los objetivos.

2) La comunicación efectiva ocupa el segundo lugar. En la era de las videollamadas y el trabajo híbrido, expresarse con claridad y escuchar activamente se volvió fundamental para lograr vínculos laborales sanos y productivos. Presentar proyectos, transmitir ideas y mantener un diálogo empático son cualidades que, según Randstad, se consideran esenciales.

El valor de lo colectivo y la iniciativa

3) El informe también señala al trabajo en equipo como una de las competencias más buscadas. Las estructuras horizontales, que predominan en las compañías actuales, requieren profesionales capaces de colaborar, generar confianza y aportar al crecimiento común.

4) La proactividad y la capacidad resolutiva aparecen como otra condición clave. Resolver problemas con rapidez y tomar decisiones alineadas a los objetivos de la organización es un rasgo diferencial para quienes aspiran a puestos de liderazgo o mayor responsabilidad.

Aprender, innovar y organizarse

5) El estudio resalta la capacidad de aprender y desaprender de manera permanente. Con la digitalización y la inteligencia artificial en expansión, la actualización constante resulta un requisito indispensable para mantener la empleabilidad.

6) Otra de las habilidades más valoradas es la creatividad e innovación, entendida como la posibilidad de generar ideas nuevas frente a desafíos inesperados. Para Randstad, no se trata de un don innato, sino de una actitud que puede desarrollarse con práctica y apertura.

7) Por último, la organización y gestión del tiempo se consolidan como competencias decisivas. En entornos donde prima el trabajo remoto o por objetivos, la autonomía y la capacidad de administrar las tareas influyen tanto en la productividad como en el bienestar de las personas.

Lo que buscan los reclutadores

El análisis de Randstad confirma que estas siete habilidades pesan cada vez más en los procesos de selección. Mientras los conocimientos técnicos siguen siendo la puerta de entrada, las power skills son las que definen el potencial de crecimiento y la adaptabilidad a largo plazo.

