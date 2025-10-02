Rumbo a las elecciones del 26 de octubre: dimes y diretes de campaña

Secciones
Las últimas novedades de la campaña de cara a los próximos comicios.

Mes rosa: Jaldo, Acevedo y Chahla compartieron un té de concientización

En el marco del Mes Rosa, más de 600 mujeres participaron de un té de concientización en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán, organizado por la Municipalidad capitalina. El encuentro contó con la presencia del vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo; el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo; y la intendenta Rossana Chahla, junto a funcionarios provinciales y municipales. La jornada tuvo como eje la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y el fortalecimiento del sistema de salud pública para garantizar el acceso a estudios y controles preventivos.

Durante el acto, Jaldo subrayó el rol del Estado en acercar servicios médicos a toda la provincia mediante hospitales cabecera, centros de salud y unidades móviles que permiten realizar mamografías sin necesidad de traslados extensos. “El secreto de esta enfermedad es detectarla a tiempo, porque así sabemos que tiene cura”, afirmó, al tiempo que recordó que en octubre los edificios públicos se iluminan de rosa como símbolo de esta campaña. Acevedo, por su parte, destacó la calidad del sistema sanitario tucumano y llamó a las mujeres a aprovechar la infraestructura y el personal especializado disponible: “La detección temprana salva vidas”.

La intendenta Chahla remarcó la importancia de que las participantes actúen como multiplicadoras del mensaje preventivo. “En Argentina, muchas mujeres mueren por día de cáncer de mama, pero si hacemos la detección precoz tenemos un 90% de posibilidades de sobrevivir”, señaló. También recordó que durante su gestión en el Ministerio de Salud se incorporaron 18 mamógrafos en distintos puntos de la provincia y que, desde el municipio, se implementaron los “Edificios Rosa”, por donde pasan a diario casi 200 mujeres para realizarse estudios gratuitos. “Queremos que más mujeres se salven, porque sabemos la importancia del rol de la mujer en la familia, en la sociedad y en el trabajo”, concluyó.

Los bonos abrieron con ganancias, pero una aclaración de Bessent generó incertidumbre en los mercados

El funcionario de EEUU especificó que el apoyo no implicaría una inyección directa de fondos sino una línea de swap por U$S20.000 millones y enfrió el entusiasmo de los inversores.

Bullrich presionó a Espert: Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar

La advertencia se produjo después de que Espert evitara responder directamente, en una entrevista en el mismo canal, si Machado le transfirió U$S200.000.

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

El candidato libertario por Buenos Aires se limitó a decir: “No le voy a dar el gusto a Grabois”.

