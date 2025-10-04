¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

El debate ético

Aunque el uso de cualquier animal en investigación genera un debate ético, los roedores son generalmente preferidos sobre especies más cercanas a los humanos, como los primates. Su uso genera menos conflicto ético que utilizar animales más evolucionados o con mayor complejidad cognitiva. Hay regulaciones internacionales muy estrictas sobre el bienestar y cuidado de los ratones de laboratorio que siguen la filosofía de erradicar su uso basado en beneficios para toda la humanidad.