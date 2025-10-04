¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

Los roedores son los animales más utilizados en la investigación biomédica porque ofrecen una combinación única de similitud biológica con los humanos, ventajas prácticas y éticas. En ese último punto, vale remarcar que también se trabaja para evitar el uso de criaturas vivientes. El desarrollo de la Inteligencia Artificial está siendo de gran ayuda para el cambio.
Si hay ratas de laboratorio, la razón está en la biología, que las hace ideales para realizar estudios que posibilitan grandes avances para la humanidad. Los ratones comparten el 90% de su genética con los humanos, por lo que el observar su respuesta en los experimentos permite predecir cómo lo harían las personas.
Tienen órganos (corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera) y sistemas fisiológicos (digestivo, nervioso, circulatorio) que funcionan de manera muy similar a los nuestros. Esto permite estudiar cómo una enfermedad o un medicamento afecta al cuerpo en general.
Tienen una vida corta y se reproducen muy rápido. Esto es crucial porque permite a los científicos estudiar rápidamente los efectos de una enfermedad o un tratamiento a lo largo de varias generaciones en un período corto de tiempo.
Son muy fáciles de modificar genéticamente. Los investigadores pueden "encender" o "apagar" genes específicos para recrear las condiciones genéticas exactas de una enfermedad humana.
El debate ético
Aunque el uso de cualquier animal en investigación genera un debate ético, los roedores son generalmente preferidos sobre especies más cercanas a los humanos, como los primates. Su uso genera menos conflicto ético que utilizar animales más evolucionados o con mayor complejidad cognitiva. Hay regulaciones internacionales muy estrictas sobre el bienestar y cuidado de los ratones de laboratorio que siguen la filosofía de erradicar su uso basado en beneficios para toda la humanidad.