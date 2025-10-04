Secciones
¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

En los laboratorios de todo el mundo se utilizan a los roedores. Sacar conclusiones de los efectos que los tratamientos médicos pueden causar en los humanos es la meta.

Los estudios realizados en ratones sirven de parámetro para prever la reacción que puede tener el cuerpo humano Los estudios realizados en ratones sirven de parámetro para prever la reacción que puede tener el cuerpo humano
Hace 9 Min

Los roedores son los animales más utilizados en la investigación biomédica porque ofrecen una combinación única de similitud biológica con los humanos, ventajas prácticas y éticas. En ese último punto, vale remarcar que también se trabaja para evitar el uso de criaturas vivientes. El desarrollo de la Inteligencia Artificial está siendo de gran ayuda para el cambio.

Si hay ratas de laboratorio, la razón está en la biología, que las hace ideales para realizar estudios que posibilitan grandes avances para la humanidad. Los ratones comparten el 90% de su genética con los humanos, por lo que el observar su respuesta en los experimentos permite predecir cómo lo harían las personas.

Tienen órganos (corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera) y sistemas fisiológicos (digestivo, nervioso, circulatorio) que funcionan de manera muy similar a los nuestros. Esto permite estudiar cómo una enfermedad o un medicamento afecta al cuerpo en general. 

Tienen una vida corta y se reproducen muy rápido. Esto es crucial porque permite a los científicos estudiar rápidamente los efectos de una enfermedad o un tratamiento a lo largo de varias generaciones en un período corto de tiempo.

Son muy fáciles de modificar genéticamente. Los investigadores pueden "encender" o "apagar" genes específicos para recrear las condiciones genéticas exactas de una enfermedad humana. 

El debate ético

Aunque el uso de cualquier animal en investigación genera un debate ético, los roedores son generalmente preferidos sobre especies más cercanas a los humanos, como los primates. Su uso genera menos conflicto ético que utilizar animales más evolucionados o con mayor complejidad cognitiva. Hay regulaciones internacionales muy estrictas sobre el bienestar y cuidado de los ratones de laboratorio que siguen la filosofía de erradicar su uso basado en beneficios para toda la humanidad.

¡Cuidado! Tres frutas que debes evitar comer antes de ir a dormir

Cómo aliviar los síntomas de la alergia estacional en primavera

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Campo Norte, un pulmón verde en tensión

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

