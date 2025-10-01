Secciones
Rumbo a las elecciones del 26 de octubre: dimes y diretes de campaña

Las últimas novedades de la campaña de cara a los próximos comicios.

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

La ministra de Seguridad, también candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, no descartó que Espert deba reconsiderar su candidatura.

Críticas de CREO a Jaldo: “Licencia para no gobernar, pero actos para hacer campaña”

La diputada nacional Paula Omodeo cuestionó la licencia otorgada al gobernador Osvaldo Jaldo: “Que el gobernador pida licencia y después aparezca encabezando actos oficiales en Alberdi es una burla a los tucumanos. Dejó sus funciones para hacer campaña, pero sigue haciendo actos como gobernador.”

La parlamentaria advirtió que esta situación refleja el uso político del Estado: “Con estas maniobras, el oficialismo mezcla campaña y gestión, y deja claro que actúa como si el Estado fuera suyo. Desde CREO exigimos que la licencia sea efectiva o que no la haga. Porque no puede ser que los tucumanos suframos esa farsa justo a un mes de las elecciones".

En la misma línea, Sebastián Murga, fundador de CREO y candidato a diputado, remarcó la gravedad del caso. "Si el gobernador Jaldo está de licencia, debería desaparecer del mapa público. Pero no, sigue encabezando actos oficiales. Tiene licencia para no gobernar, pero presencia en actos de gestión de gobierno para hacer campaña. Así se perpetúa la trampa. En CREO decimos basta a estas prácticas", señaló.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

