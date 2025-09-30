Secciones
Rumbo a las elecciones del 26 de octubre: dimes y diretes de campaña

Las últimas novedades de la campaña de cara a los próximos comicios.

Augier denuncia el uso de recursos públicos para hacer campaña en Alberdi

"Están manoteando las arcas públicas para perpetuarse". Luis Augier -candidato a intendente de Alberdi- denunció al interventor de esa ciudad, Guillermo Norry, por usar recursos y bienes del Estado para la campaña electoral del gobernador Osvaldo Jaldo, candidato a diputado nacional en primer término del Frente Tucumán Primero, y del postulante oficialista para ese municipio, Bruno Romano.

"Queremos Justicia con quiénes creen que son dueños del Estado. Norry utilizó personal y bienes del municipio (maquinaria y camiones) y montó un escenario para inaugurar nuevos semáforos", explicó Augier. "Para ellos, vale todo. Para nosotros, no es así. Vamos a intimarlo a que se abstenga de usar dinero del erario municipal o bienes del Estado a su cargo, como así también de realizar actos de campaña política en beneficio del candidato oficialista, como atestiguan las fotografías y videos que circulan en las redes sociales y que son vox populi", añadió.

Según Augier, la conducta denunciada configura una  violación al artículo 34 de la Ley 7,876 del Régimen Electoral de la Provincia, el cual prohíbe a los funcionarios públicos el ejercicio de proselitismo en el marco del proceso electoral. "Se afecta la igualdad de condiciones entre los candidatos. El interventor no está para hacer política partidaria. Debe ser neutral, ordenar la casa y garantizar que los vecinos puedan elegir con libertad", razona.

"En Alberdi está pasando todo lo contrario -prosigue-: Norry se ha convertido en el jefe de campaña del candidato oficialista. En vez de ocuparse de normalizar, favorece a un sector político. Es una falta de respeto a los vecinos, que merecen transparencia y elecciones limpias", concluye.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Temas TucumánHonorable Tribunal de Cuentas de TucumánPartido JusticialistaElecciones 2025
