Rumbo a las elecciones del 26 de octubre: dimes y diretes de campaña

Abad: “La oposición hace política electoral con una cuenta de inversión aprobada por el Tribunal de Cuentas”
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aseguró que la Cuenta de Inversión ya fue aprobada por el Tribunal de Cuentas y fue enviada a la Legislatura en tiempo y forma.
El ministro estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Adrián Dicker, y ambos defendieron la transparencia del informe y rechazaron las críticas de sectores opositores.
“La cuenta de inversión está aprobada por el Tribunal de Cuentas y fue enviada a la Legislatura en tiempo y forma”. Señaló que algunas observaciones técnicas eran habituales y no comprometían la legalidad del balance. “Se pretende hacer política con este tema. Esto se repite todos los años. La política debería expresarse en propuestas concretas, no en recortes de un informe que, en términos generales, ya fue aprobado”, afirmó.
El ministro explicó que el documento reflejaba con precisión los movimientos del período fiscal: “No hay irregularidades, todo está contabilizado: fondos nacionales, provinciales. Si el Tribunal de Cuentas hubiera encontrado algo, no lo habría aprobado”. Para él, las diferencias de criterio contable no justificaban el uso electoral del tema.
Abad dijo que "está claro la oposición pretende hacer política electoral con algo que es absolutamente transparente”.
“Obviamente que a veces hay diferencia de criterio. Los contadores sabemos perfectamente bien que a veces los criterios van de un lado para el otro pero aquí lo importante es que no hay irregularidad de ninguna naturaleza, que no se esconde absolutamente nada, si el Tribunal de Cuentas lo hubiera dicho, no lo hubiera aprobado”, dejó en claro Abad.
Los ejes
En tanto que Dicker, con más de dos décadas de experiencia en la preparación de estos informes, reforzó los dichos del ministro: “He visto el acuerdo que avaló este último informe y no difiere de los anteriores”, dijo. Detalló que la Cuenta de Inversión abarcaba tres ejes: presupuestario, contable y financiero. “En el aspecto presupuestario fue aprobado en su totalidad; en el contable, también. En el financiero, sólo hubo una pequeña observación sobre la metodología de registro de los recursos nacionales, pero se dejó constancia de que cada monto fue conciliado con Nación y provincia, hasta el último centavo”.
El secretario subrayó que la rendición de cuentas, tanto centralizada como descentralizada, también había recibido luz verde: “¿Qué puede ser más importante que eso? Las recomendaciones u observaciones son para mejorar, no para armar un escándalo”.
Dicker, en términos simples, explicó: “La cuenta de inversión es la rendición anual del Poder Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto y el movimiento financiero del año 2024, presentada primero ante el Tribunal de Cuentas y luego ante la Legislatura”.
Sánchez y Elías de Pérez exigen el tratamiento urgente de las Cuentas de Inversión 2023 y 2024
La legisladora Silvia Elías de Pérez y el diputado nacional Roberto Sánchez manifestaron su profunda preocupación tras el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión 2024, que revela graves irregularidades en la administración provincial. Ambos dirigentes reclamaron la inmediata conformación de la Comisión Especial de estudio de la Cuenta de Inversión, en cumplimiento de la Constitución y la Ley N° 6.970
“Estoy muy preocupado con este informe que salió de la entidad de las cuentas de inversiones, que ha sido analizado por el Tribunal de Cuentas, y vemos las grandes irregularidades que ha manifestado justamente un ente de control que es el Tribunal de Cuentas. El gobierno dice que tiene una deuda de 102 mil millones de pesos. Y para el Tribunal de Cuentas la deuda que tiene la provincia es de 465 mil millones. Estamos hablando de una diferencia de casi cuatro veces más. Además, hay partidas englobadas que impiden identificar cuánto dinero recibió cada una de las 93 comunas rurales. Esa falta de detalle imposibilita el control y abre la puerta a la corrupción. Queremos que se trate ya la rendición de cuentas del 2023 y también la del 2024, porque los tucumanos merecen saber dónde van los recursos públicos” expresó Roberto Sánchez.
En la misma línea, Silvia Elías de Pérez sostuvo que la Constitución es clara al exigir que la Legislatura analice la Cuenta de Inversión con base en el dictamen técnico del Tribunal de Cuentas: “El informe del Tribunal de Cuentas es gravísimo: La provincia se maneja como un almacén de barrio, con cuentas globales sin detalle de lo que se gasta y cómo se gasta, sistemas paralelos, doble imputación de partidas y sin rendición de mega fondos que se han destinado a áreas clave como la Dirección de Arquitectura y Urbanismo o el Ministerio de Educación. Tenemos que dejar de vivir en el oscurantismo en esta provincia. Desde la época de Alperovich los legisladores no tenemos acceso a la Cuenta de Inversión completa, a pesar de lo que manda la Constitución. El gobernador promete transparencia, pues que lo cumpla y envíe la cuenta de inversión completa para que podamos tratarla en la legislatura”.
“Si no sabemos en qué se gasta el dinero, ¿Cómo se puede auditar eso? Así no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura. La corrupción mata y Tucumán no puede seguir manejando los recursos de los ciudadanos como si fueran bienes personales del gobierno de turno”, concluyó Sánchez
UPCN brindó un fuerte respaldo a Jaldo y al Frente Tucumán Primero
El candidato en primer término a diputado nacional, presidente del Frente Tucumán Primero y vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto en el Club de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de El Cadillal. La convocatoria se realizó en el marco de la campaña electoral con vistas a los comicios legislativos del próximo 26 de octubre, en los que Tucumán renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.
Del encuentro participaron la candidata a diputada nacional en segundo término, Gladys Medina; la secretaria general de UPCN, Lucinda Espeche; los dirigentes peronistas Darío Montero, Regino Amado y Dante Delgado.
Durante su discurso, Jaldo expresó: “Muy contento por venir a uno de los lugares turísticos más bellos que tiene nuestra provincia como es El Cadillal y también de la misma manera venir a este hermoso predio de UPCN, que la verdad que cada vez que venimos lo vemos mejor, que va creciendo y tienen más comodidades, más instalaciones para sus afiliados. Eso habla a las claras que quien conduce UPCN piensa en la familia, piensa en la mamá y el papá y también en los hijos de quienes son afiliados a UPCN. Por eso, un agradecimiento muy especial a nuestra querida amiga Lucinda Espeche”.
El candidato destacó el respaldo recibido por este gremio que nuclea a más de 1000 afiliados: “El gremio de UPCN conducido por Lucinda Espeche y la comisión directiva siempre han venido acompañando al gobierno en lo institucional, y hoy nos dieron un respaldo en lo político electoral. Hemos tenido una hermosa reunión donde de alguna manera transmitimos cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas en cuanto a la planificación de gobierno, y ellos también de la misma manera nos dieron el apoyo incondicional para que el 26 de octubre. UPCN en su plenitud acompaña a este gran frente que hemos armado, el Frente Tucumán Primero”.
A su vez, sostuvo que los trabajadores de UPCN “entienden como nosotros que el rol del Estado es muy importante hoy para la gente, para cada tucumana y tucumano. Hoy, la gente cada vez necesita más nuestros hospitales, nuestras escuelas públicas y necesitan más de la seguridad pública. La gente cada vez necesita de la acción social, sobre todo aquellos que menos tienen y que más necesitan. Y UPCN siempre a la par nuestra, en las comunas rurales, en los municipios. Así que la verdad que ha sido un hermoso encuentro de trabajo, un hermoso encuentro para reasumir compromisos de ambas partes y seguir defendiendo juntos a esta querida provincia de Tucumán, pero fundamentalmente a este Estado que viene prestando los servicios y que siempre está a la par de cada uno de los tucumanos llevándole soluciones”.
Por su parte, la candidata Gladys Medina afirmó: “La verdad que una jornada muy importante con el acompañamiento de UPCN y de la compañera Lucinda Espeche. Compañeros y compañeras de toda la provincia que hoy se han reunido en este predio en El Cadillal a fin de recibir a la lista del Frente Tucumán Primero. Muchas gracias por el apoyo y vamos a seguir trabajando fuertemente en la campaña para que esta lista sea la victoriosa el próximo 26 de octubre”.
La secretaria general de UPCN, Lucinda Espeche, también se refirió al encuentro y a la trayectoria de Jaldo como trabajador del Estado: “La verdad que nos conocemos con el compañero que fue trabajador del Estado, Osvaldo Jaldo, a quien lo respetamos muchísimo todos los trabajadores del Estado y lo cuidamos. Yo lo cuidé muchos años y gracias a Dios siempre conseguí lo mejor para los trabajadores del Estado”.
En relación al contexto económico, Espeche sostuvo: “Estamos mal. Tenemos un sueldo muy bajo, eso lo sabemos todos, pero no es acá únicamente, es en todos los lugares. Entonces, yo lo único que le pedí a los trabajadores es que estemos juntos, nos cuidemos unos a los otros y sepamos escuchar. Si todos nos escuchamos y ayudamos, los trabajadores vamos a salir adelante y cuidarlo a Tucumán y a Osvaldo Jaldo”.
La lista del Frente Tucumán Primero
La nómina está encabezada por Osvaldo Jaldo y secundada por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández como candidatos titulares. Los suplentes son Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.