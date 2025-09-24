EN VIVO: se disputa el Gran Premio "Batalla de Tucumán" de Turf en el Hipodrómo

Homenajes y emoción
Varias carreras llevarán los nombres de figuras que marcaron la historia del turf, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y José Faustino Bollea. Así, el público rendirá tributo a los grandes campeones del “Batalla”.
Figuras en la pista
La presencia del histórico Jorge Ricardo y de jockeys consagrados como Gustavo Calvente y Luis Vai le dan un brillo especial a la jornada. También dice presente la tucumana Romina del Valle Villegas, que buscará destacarse en tres montas.
Apertura de puertas
Desde las 10 de la mañana, el hipódromo tucumano abrirá sus accesos y comenzará a llenarse de familias y fanáticos del turf. El estacionamiento será gratuito en el óvalo y la primera carrera largará a las 11.