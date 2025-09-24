Secciones
EN VIVO: se disputa el Gran Premio "Batalla de Tucumán" de Turf en el Hipodrómo

FIESTA DEL TURF. El hipódromo tucumano se prepara para recibir a miles de fanáticos en la 70° edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. FIESTA DEL TURF. El hipódromo tucumano se prepara para recibir a miles de fanáticos en la 70° edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. LA GACETA / DIEGO ARAOZ

Con entrada libre y gratuita, la jornada se iniciará a las 11 y las puertas se abrirán una hora antes. Habrá 17 carreras de primer nivel.

Hace 39 Min
09:50 hs

Homenajes y emoción

Varias carreras llevarán los nombres de figuras que marcaron la historia del turf, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y José Faustino Bollea. Así, el público rendirá tributo a los grandes campeones del “Batalla”.

09:49 hs

Figuras en la pista

La presencia del histórico Jorge Ricardo y de jockeys consagrados como Gustavo Calvente y Luis Vai le dan un brillo especial a la jornada. También dice presente la tucumana Romina del Valle Villegas, que buscará destacarse en tres montas.

09:49 hs

Apertura de puertas

Desde las 10 de la mañana, el hipódromo tucumano abrirá sus accesos y comenzará a llenarse de familias y fanáticos del turf. El estacionamiento será gratuito en el óvalo y la primera carrera largará a las 11.

Lo que tenés que saber

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete una jornada inolvidable en el hipódromo local. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar desde las 11 de la mañana de un programa único de 17 carreras, que se extenderán hasta las 22.10. La central, pautada para las 18.30 sobre 2.200 metros, tendrá 14 competidores y un duelo apasionante entre He’s a Rockstar, Standartd y el defensor del título, Dr. Legasov, que buscará repetir la hazaña de 2024.

Hipódromo de TucumánGran Premio Batalla de Tucumán
