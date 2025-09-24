EN VIVO: se disputa el Gran Premio "Batalla de Tucumán" de Turf en el Hipodrómo

Lo que tenés que saber

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete una jornada inolvidable en el hipódromo local. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar desde las 11 de la mañana de un programa único de 17 carreras, que se extenderán hasta las 22.10. La central, pautada para las 18.30 sobre 2.200 metros, tendrá 14 competidores y un duelo apasionante entre He’s a Rockstar, Standartd y el defensor del título, Dr. Legasov, que buscará repetir la hazaña de 2024.