EN VIVO: con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, se disputa el Gran Premio "Batalla de Tucumán" de Turf en el Hipodrómo

AUTORIDADES EN EL BATALLA. El gobernador Osvaldo Jaldo llegó al hipódromo junto al diputado Carlos Cisneros, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo. AUTORIDADES EN EL BATALLA. El gobernador Osvaldo Jaldo llegó al hipódromo junto al diputado Carlos Cisneros, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo. Foto de Carlos Chirino / LA GACETA

Con entrada libre y gratuita, la jornada inició a las 11 y se extenderá hasta pasadas las 22. Habrá 17 carreras de primer nivel.

Hace 27 Min
13:28 hs

Alderete dijo presente

La cuarta carrera quedó en manos de Live Time, que con la conducción precisa de Osvaldo Alderete se impuso en la recta final. En un mano a mano vibrante, logró dejar atrás a Apostólico Frank, que luchó hasta el último metro.

13:06 hs

Presencia oficial

El gobernador Osvaldo Jaldo ingresó al hipódromo acompañado por el diputado Carlos Cisneros, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo.

12:42 hs

Un tucumano con vuelo internacional

El triunfo de Amiguita Bataclana tuvo un condimento especial: la conducción estuvo a cargo de Luis Vai, el jockey tucumano que este año llevó su talento hasta Kuwait, donde también consiguió victorias.

12:41 hs

Vai se suma a la fiesta

En la tercera carrera del “Batalla”, Amiguita Bataclana brilló en la pista y se quedó con la victoria bajo la conducción del jockey Luis Vai, que volvió a mostrarse firme y seguro. Detrás, Isla de las Rosas se quedó con el segundo lugar.

12:39 hs

Llegada estelar

El histórico jockey brasileño Jorge Ricardo ya pisa suelo tucumano y el hipódromo se rinde a sus pies. Cada paso suyo es acompañado por saludos, fotos y aplausos de los fanáticos, que viven con emoción la presencia de una verdadera leyenda del turf.

11:57 hs

Vizcarra, imparable

La segunda carrera también tuvo dueño claro: Hermano del Alma se impuso con solidez bajo la conducción de José Vizcarra, que suma dos triunfos consecutivos en la jornada. El pupilo de Guillermo Rey mostró firmeza de punta a punta y confirmó el gran arranque del jockey santiagueño.

11:14 hs

Arranque vibrante

Cero Cero Siete se quedó con la primera carrera gracias a la impecable conducción de José Vizcarra. En un final atrapante, el alazán superó a Mundo Daniel, montado por la jocketa tucumana Romina Villegas, que dejó una gran imagen en su primera presentación de la jornada.

09:50 hs

Homenajes y emoción

Varias carreras llevarán los nombres de figuras que marcaron la historia del turf, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino y José Faustino Bollea. Así, el público rendirá tributo a los grandes campeones del “Batalla”.

09:49 hs

Figuras en la pista

La presencia del histórico Jorge Ricardo y de jockeys consagrados como Gustavo Calvente y Luis Vai le dan un brillo especial a la jornada. También dice presente la tucumana Romina del Valle Villegas, que buscará destacarse en tres montas.

09:49 hs

Apertura de puertas

Desde las 10 de la mañana, el hipódromo tucumano abrirá sus accesos y comenzará a llenarse de familias y fanáticos del turf. El estacionamiento será gratuito en el óvalo y la primera carrera largará a las 11.

Lo que tenés que saber

La edición número 70 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete una jornada inolvidable en el hipódromo local. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar desde las 11 de la mañana de un programa único de 17 carreras, que se extenderán hasta las 22.10. La central, pautada para las 18.30 sobre 2.200 metros, tendrá 14 competidores y un duelo apasionante entre He’s a Rockstar, Standartd y el defensor del título, Dr. Legasov, que buscará repetir la hazaña de 2024.

