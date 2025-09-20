Secciones
EN VIVO: finalizó la venta del remanente de entradas para River en el Monumental José Fierro

En las oficinas del estadio de Atlético que dan hacia calle Chile están vendiendo el remanente de entradas para el público de River.

La venta de entradas para los hinchas de River se realizó durante la mañana, el estadio abrirá a las 17 y el duelo frente a Atlético Tucumán comenzará a las 21.15, con transmisión de TNT Sports.

Hace 3 Hs
10:41 hs

La posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River

12- Matías Mansilla; 4- Damián Martínez, 26- Clever Ferreira o 6- Gianluca Ferrari, 13- Marcelo Ortiz, 33- Miguel Brizuela; 24- Lautaro Godoy, 5- Adrián Sánchez, 45- Kevin Ortiz, 23- Nicolás Laméndola; 9- Mateo Bajamich o 22-Ramiro Ruiz Rodríguez y 27- Leandro Díaz. Director Técnico: Lucas Pusineri.

10:37 hs

Así será el ingreso al estadio

Las puertas del estadio Monumental José Fierro se abrirán alrededor de las 17. 

10:11 hs

El posteo de Atlético sobre la venta de entradas para la parcialidad de River

10:09 hs

Venta del remanente de entradas para River

En las oficinas que dan hacia calle Chile, se está vendiendo el remanente de entradas para los fanáticos de River. La jornada se extenderá hasta las 13.

Venta del remanente de entradas para River

Lo que tenés que saber

El esperado choque entre Atlético y River tendrá transmisión televisiva por TNT Sports. Para los hinchas “millonarios”, la venta de entradas se realizará este sábado de 9 a 13, mientras que las puertas del Monumental José Fierro se abrirán a las 17. El partido se disputará a las 21.15, con un Atlético que viene de caer ante Newell’s y que ocupa actualmente el octavo lugar en la Zona B del Clausura con nueve puntos.

