EN VIVO: comenzó la venta del remanente de entradas para River en el Monumental José Fierro

Lo que tenés que saber

El esperado choque entre Atlético y River tendrá transmisión televisiva por TNT Sports. Para los hinchas “millonarios”, la venta de entradas se realizará este sábado de 9 a 13, mientras que las puertas del Monumental José Fierro se abrirán a las 17. El partido se disputará a las 21.15, con un Atlético que viene de caer ante Newell’s y que ocupa actualmente el octavo lugar en la Zona B del Clausura con nueve puntos.