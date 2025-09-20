EN VIVO: comenzó la venta del remanente de entradas para River en el Monumental José Fierro

La posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River
12- Matías Mansilla; 4- Damián Martínez, 26- Clever Ferreira o 6- Gianluca Ferrari, 13- Marcelo Ortiz, 33- Miguel Brizuela; 24- Lautaro Godoy, 5- Adrián Sánchez, 45- Kevin Ortiz, 23- Nicolás Laméndola; 9- Mateo Bajamich o 22-Ramiro Ruiz Rodríguez y 27- Leandro Díaz. Director Técnico: Lucas Pusineri.
Así será el ingreso al estadio
Las puertas del estadio Monumental José Fierro se abrirán alrededor de las 17.
El posteo de Atlético sobre la venta de entradas para la parcialidad de River
¡Últimas horas para ser parte de #LaFiestaMásGrandeDelNorte!— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 20, 2025
Hoy, de 9:00 a 13:00 hs, se venderá el remanente para el partido de esta noche a las 21:15 contra River Plate.
La venta será en el Estadio José Fierro, en su ingreso por calle 25 de Mayo.
Podrás comprar:… pic.twitter.com/jNQER4O8ut
Venta del remanente de entradas para River
En las oficinas que dan hacia calle Chile, se está vendiendo el remanente de entradas para los fanáticos de River. La jornada se extenderá hasta las 13.