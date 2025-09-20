Secciones
Con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz, Atlético Tucumán le ganó 2-0 a River por la fecha 9 del Torneo Clausura

GOL DE DÍAZ. De penal, Loco hizo de las suyas y marcó el 2-0 para Atlético GOL DE DÍAZ. De penal, "Loco" hizo de las suyas y marcó el 2-0 para Atlético Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

El “Decano” se hizo fuerte en el Monumental José Fierro y sumó tres puntos clave ante su gente, frente a un River que no pudo imponer su juego.

Hace 10 Min
23:10 hs

Final del partido

Ganó Atlético

23:04 hs

Últimos cambios en el "Decano"

Ingresan Guillermo Acosta y Carlos Abeldaño (que hace su debut). Se retiran Leandro Díaz y Mateo Bajamich.

22:57 hs

Atlético casi aumenta la ventaja

Ramiro Ruiz Rodríguez estuvo a punto de marcar el tercero, pero le faltaron apenas centímetros para conectar. El “Decano” gana de arriba cada pelota en el área rival.

22:53 hs

Cambios en Atlético

Se retiran Nicolás Laméndola y Damián Martínez; ingresan Maximiliano Villa y Ramiro Ruiz Rodríguez.

22:50 hs

Otro cambio en River

Sale Facundo Colidio e ingresa Bautista Dadín

22:47 hs

La definición de Leandro Díaz

22:43 hs

23' ST: Gol de Atlético

Leandro Díaz definió con potencia y Jeremías Ledesma no pudo evitar la caída de su arco.

22:42 hs

21' ST: Penal para Atlético

22:37 hs

Atlético también hace lo suyo

Se retira Lautaro Godoy e ingresa Kevin López.

22:37 hs

Cambios en River

Ingresan Thiago Acosta, Juan Carlos Portillo y Santiago Lencina

Salen Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Agustín de la Cuesta

22:34 hs

Ledesma volvió a responder

Atlético sacó un fuerte remate al arco, pero el arquero de River controló sin dar rebote.

22:33 hs

Se lo perdió Atlético

Leandro Díaz tuvo una chance clara en el área, pero se enredó en el control y terminó definiendo débil, fácil para Jeremías Ledesma.

22:26 hs

Atlético estuvo cerca

Mateo Bajamich quedó bien perfilado para definir, pero Lautaro Rivero lo cerró a tiempo e impidió el remate al arco.

22:20 hs

Comienza el segundo tiempo

Sin modificaciones en los equipos. En Atlético, el único amonestado es Matías Mansilla, por demorar una salida en la primera etapa.

22:03 hs

Final del primer tiempo

21:57 hs

River insiste sin resultados

El conjunto visitante presiona en campo rival, pero no consigue concretar las situaciones para llegar al empate.

21:37 hs

El gol de Clever Ferreira

21:28 hs

Ahora sí: ¡gol de Atlético!

Clever Ferreira apareció en el área y, de cabeza, puso el 1-0 tras un tiro de esquina.

21:23 hs

Gol anulado

El tanto de Leandro Díaz fue invalidado por posición adelantada. Atlético y River siguen igualados en el Monumental José Fierro.

21:21 hs

¿Posición adelantada?

Se está revisando la jugada del gol "decano"

21:21 hs

5' PT: ¡Gol de Atlético!

Tras el córner y el desvío previo de Jeremías Ledesma, Leandro Díaz ganó de cabeza en el área y puso en ventaja al “Decano”.

21:20 hs

4' PT: Primera oportunidad de Atlético

Adrián Sánchez probó con un remate al arco, pero Jeremías Ledesma reaccionó a tiempo y controló la pelota.

21:17 hs

2' PT: Tiro libre para River

21:15 hs

Comenzó el partido

20:56 hs

La barra de River ya está en el estadio

Los Borrachos del Tablón ingresaron al Monumental José Fierro y se ubican en el sector destinado a la parcialidad visitante.

20:43 hs

La formación de River Plate

20:42 hs

El "11" de Atlético Tucumán

20:37 hs

Movimientos visitantes

River ya está en el campo de juego realizando los ejercicios de calentamiento previo al inicio del partido.

20:36 hs

El "Decano" ingresó al campo de juego

Atlético Tucumán realiza la entrada en calor en el césped del Monumental José Fierro.

20:23 hs

El plantel de River Plate ya se encuentra en el José Fierro

19:59 hs

¡Atención, hinchas de River!

Atlético redujo la tribuna visitante porque no se agotaron las entradas. Además, de los cuatro micros que viajan con la barra, uno quedó varado en la ruta por un desperfecto técnico.

19:54 hs

Vestuario listo para River

19:53 hs

Atlético se prepara para enfrentar a River

17:02 hs

El posible "11" de River para enfrentar a Atlético

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Miguel Borja y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

16:58 hs

El operativo policial para Atlético-River contaría con 900 efectivos

El duelo entre Atlético y River, en el Monumental, contará con un fuerte operativo de seguridad. Ayer por la mañana se reunieron los dirigentes “decanos” con autoridades de la Policía y con el ministro de Seguridad, Eduardo Agüero Gamboa, para terminar de delinear el esquema que se implementará antes, durante y después del encuentro.

En total, 900 policías estarían afectados al operativo, que tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de los hinchas, y evitar incidentes en los alrededores del estadio y en los accesos a la provincia. Uno de los puntos clave del plan es el traslado del público visitante. Tal como sucedió en el partido entre Atlético y Rosario Central, se dispuso que los simpatizantes de River ingresen bajo un sistema de encapsulamiento, con controles en distintos puntos estratégicos.

Los retenes estarán ubicados en el este provincial, además de los accesos de Trancas, 7 de Abril, Huacra y en los límites con Santiago del Estero. Desde allí, los colectivos y vehículos identificados con simpatizantes visitantes serán escoltados hasta un lugar que todavía no fue confirmado, en donde permanecerán hasta la hora del inicio del partido.

En cuanto a la organización, se estableció con la CD de River que solamente se distribuirán 300 entradas para la barrabrava, mientras que el resto de los hinchas visitantes tendrá a disposición 3.700 tickets, que se venderán mañana en la sede de la Liga Tucumana. “Durante esa jornada vamos a desplegar otro importante operativo para evitar aglomeraciones o desbordes”, explicó un vocero de la Policía.

El acceso de los simpatizantes “millonarios” se hará por los dos portones de calle Bolivia, para agilizar el ingreso y la salida. La Policía confirmó, también, que la custodia se mantendrá de forma permanente en toda la zona, incluyendo la avenida Juan B. Justo, en donde se concentrará buena parte del dispositivo.

Una vez finalizado el partido, el operativo contempla que los hinchas locales permanezcan en el estadio entre 40 minutos y una hora, hasta que la parcialidad visitante abandone completamente el sector asignado y los alrededores.

De esa manera, se busca minimizar riesgos de enfrentamientos entre las parcialidades (algo que ocurrió luego del choque contra el “Canalla” y garantizar un regreso ordenado de los hinchas visitantes.

16:55 hs

Clever Ferreira, en la órbita de la selección paraguaya

Atléticopodría quedarse sin uno de sus defensores en la ventana de octubre. Clever Ferreira volvió a ingresar en el radar de la selección paraguaya y desde la Asociación ya hicieron llegar una notificación preliminar. Según trascendió, el club recibió una comunicación en la que se le pide estar atento, ya que el jugador figura entre los preseleccionados.

El proceso es similar al de la vez pasada: se trata de una lista inicial de entre 30 y 40 futbolistas, de la cual luego se irán definiendo los nombres definitivos. En el caso del defensor, la confirmación oficial se conocería en los próximos días, cuando el cuerpo técnico dé a conocer la nómina reducida para disputar los amistosos de la fecha FIFA de octubre, que lo enfrentarán a Japón el día 10 y a Corea del Sur el 14, en la gira asiática.

Ferreira ya había sido incluido en la preselección de Paraguay para la última doble fecha de Eliminatorias, aunque en esa ocasión finalmente no integró la lista definitiva. Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas del combinado guaraní, lo que reafirma el seguimiento que mantienen sobre su evolución en el fútbol argentino.

16:53 hs

Sarmiento venció a Barracas y obliga a Atlético a sumar para mantenerse en la zona de playoffs

El "Verde" venció a Barracas y escaló al sexto lugar de la zona B con 12 unidades. Este triunfo hizo que el "Decano" caiga al noveno puesto, y se vea obligado a sumar para mantenerse dentro de los ocho primeros del campeonato: en caso de empatar, cerraría la fecha en el octavo lugar debido que tiene mejor diferencia de gol; y en caso de ganar, se subiría al quinto lugar.

10:41 hs

La posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River

12- Matías Mansilla; 4- Damián Martínez, 26- Clever Ferreira o 6- Gianluca Ferrari, 13- Marcelo Ortiz, 33- Miguel Brizuela; 24- Lautaro Godoy, 5- Adrián Sánchez, 45- Kevin Ortiz, 23- Nicolás Laméndola; 9- Mateo Bajamich o 22-Ramiro Ruiz Rodríguez y 27- Leandro Díaz. Director Técnico: Lucas Pusineri.

10:37 hs

Así será el ingreso al estadio

Las puertas del estadio Monumental José Fierro se abrirán alrededor de las 17. 

10:11 hs

El posteo de Atlético sobre la venta de entradas para la parcialidad de River

10:09 hs

Venta del remanente de entradas para River

En las oficinas que dan hacia calle Chile, se está vendiendo el remanente de entradas para los fanáticos de River. La jornada se extenderá hasta las 13.

Lo que tenés que saber

El esperado choque entre Atlético y River tendrá transmisión televisiva por TNT Sports. Para los hinchas “millonarios”, la venta de entradas se realizará este sábado de 9 a 13, mientras que las puertas del Monumental José Fierro se abrirán a las 17. El partido se disputará a las 21.15, con un Atlético que viene de caer ante Newell’s y que ocupa actualmente el octavo lugar en la Zona B del Clausura con nueve puntos.

Comentarios