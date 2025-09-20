Con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz, Atlético Tucumán le ganó 2-0 a River por la fecha 9 del Torneo Clausura

Final del partido
Ganó Atlético
Últimos cambios en el "Decano"
Ingresan Guillermo Acosta y Carlos Abeldaño (que hace su debut). Se retiran Leandro Díaz y Mateo Bajamich.
Atlético casi aumenta la ventaja
Ramiro Ruiz Rodríguez estuvo a punto de marcar el tercero, pero le faltaron apenas centímetros para conectar. El “Decano” gana de arriba cada pelota en el área rival.
Cambios en Atlético
Se retiran Nicolás Laméndola y Damián Martínez; ingresan Maximiliano Villa y Ramiro Ruiz Rodríguez.
Otro cambio en River
Sale Facundo Colidio e ingresa Bautista Dadín
La definición de Leandro Díaz
EL LOCO NO PERDONÓ Leandro Díaz se hizo cargo del penal y convirtió el 2-0 de Atlético Tucumán ante River
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T55QgvptWt
23' ST: Gol de Atlético
Leandro Díaz definió con potencia y Jeremías Ledesma no pudo evitar la caída de su arco.
21' ST: Penal para Atlético
Atlético también hace lo suyo
Se retira Lautaro Godoy e ingresa Kevin López.
Cambios en River
Ingresan Thiago Acosta, Juan Carlos Portillo y Santiago Lencina
Salen Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Agustín de la Cuesta
Ledesma volvió a responder
Atlético sacó un fuerte remate al arco, pero el arquero de River controló sin dar rebote.
Se lo perdió Atlético
Leandro Díaz tuvo una chance clara en el área, pero se enredó en el control y terminó definiendo débil, fácil para Jeremías Ledesma.
Atlético estuvo cerca
Mateo Bajamich quedó bien perfilado para definir, pero Lautaro Rivero lo cerró a tiempo e impidió el remate al arco.
Comienza el segundo tiempo
Sin modificaciones en los equipos. En Atlético, el único amonestado es Matías Mansilla, por demorar una salida en la primera etapa.
Final del primer tiempo
River insiste sin resultados
El conjunto visitante presiona en campo rival, pero no consigue concretar las situaciones para llegar al empate.
El gol de Clever Ferreira
HAY GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN Mala salida de Ledesma y Ferreira aprovechó para el 1-0 ante River
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WdCoiseXfA
Ahora sí: ¡gol de Atlético!
Clever Ferreira apareció en el área y, de cabeza, puso el 1-0 tras un tiro de esquina.
Gol anulado
El tanto de Leandro Díaz fue invalidado por posición adelantada. Atlético y River siguen igualados en el Monumental José Fierro.
¿Posición adelantada?
Se está revisando la jugada del gol "decano"
5' PT: ¡Gol de Atlético!
Tras el córner y el desvío previo de Jeremías Ledesma, Leandro Díaz ganó de cabeza en el área y puso en ventaja al “Decano”.
4' PT: Primera oportunidad de Atlético
Adrián Sánchez probó con un remate al arco, pero Jeremías Ledesma reaccionó a tiempo y controló la pelota.
2' PT: Tiro libre para River
Comenzó el partido
La barra de River ya está en el estadio
Los Borrachos del Tablón ingresaron al Monumental José Fierro y se ubican en el sector destinado a la parcialidad visitante.
La formación de River Plate
HAY UN DEBUTANTE EN EL XI DE RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2025
Agustín De la Cuesta, volante central de 19 años, será titular ante Atlético Tucumán y jugará su primer partido en el Millonario.
@maxigrillo pic.twitter.com/Xm4FwdriJH
El "11" de Atlético Tucumán
¡El 11 del Deca para esta noche!

River Plate
River Plate
#TorneoBetano #Clausura2025
En vivo por TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/NIIUPNXwkr pic.twitter.com/u1MRcOkpnm
Movimientos visitantes
River ya está en el campo de juego realizando los ejercicios de calentamiento previo al inicio del partido.
El "Decano" ingresó al campo de juego
Atlético Tucumán realiza la entrada en calor en el césped del Monumental José Fierro.
El plantel de River Plate ya se encuentra en el José Fierro
River en el José Fierro
¡Atención, hinchas de River!
Atlético redujo la tribuna visitante porque no se agotaron las entradas. Además, de los cuatro micros que viajan con la barra, uno quedó varado en la ruta por un desperfecto técnico.
Vestuario listo para River
Estadio José Fierro

Nuestros colores para esta noche frente a Atlético Tucumán.
Nuestros colores para esta noche frente a Atlético Tucumán.#TorneoBetano | #VamosRiver pic.twitter.com/bd0zjB5WX5
Atlético se prepara para enfrentar a River
Vestuario listo
El posible "11" de River para enfrentar a Atlético
Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Miguel Borja y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.
El operativo policial para Atlético-River contaría con 900 efectivos
El duelo entre Atlético y River, en el Monumental, contará con un fuerte operativo de seguridad. Ayer por la mañana se reunieron los dirigentes “decanos” con autoridades de la Policía y con el ministro de Seguridad, Eduardo Agüero Gamboa, para terminar de delinear el esquema que se implementará antes, durante y después del encuentro.
En total, 900 policías estarían afectados al operativo, que tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de los hinchas, y evitar incidentes en los alrededores del estadio y en los accesos a la provincia. Uno de los puntos clave del plan es el traslado del público visitante. Tal como sucedió en el partido entre Atlético y Rosario Central, se dispuso que los simpatizantes de River ingresen bajo un sistema de encapsulamiento, con controles en distintos puntos estratégicos.
Los retenes estarán ubicados en el este provincial, además de los accesos de Trancas, 7 de Abril, Huacra y en los límites con Santiago del Estero. Desde allí, los colectivos y vehículos identificados con simpatizantes visitantes serán escoltados hasta un lugar que todavía no fue confirmado, en donde permanecerán hasta la hora del inicio del partido.
En cuanto a la organización, se estableció con la CD de River que solamente se distribuirán 300 entradas para la barrabrava, mientras que el resto de los hinchas visitantes tendrá a disposición 3.700 tickets, que se venderán mañana en la sede de la Liga Tucumana. “Durante esa jornada vamos a desplegar otro importante operativo para evitar aglomeraciones o desbordes”, explicó un vocero de la Policía.
El acceso de los simpatizantes “millonarios” se hará por los dos portones de calle Bolivia, para agilizar el ingreso y la salida. La Policía confirmó, también, que la custodia se mantendrá de forma permanente en toda la zona, incluyendo la avenida Juan B. Justo, en donde se concentrará buena parte del dispositivo.
Una vez finalizado el partido, el operativo contempla que los hinchas locales permanezcan en el estadio entre 40 minutos y una hora, hasta que la parcialidad visitante abandone completamente el sector asignado y los alrededores.
De esa manera, se busca minimizar riesgos de enfrentamientos entre las parcialidades (algo que ocurrió luego del choque contra el “Canalla” y garantizar un regreso ordenado de los hinchas visitantes.
Clever Ferreira, en la órbita de la selección paraguaya
Atléticopodría quedarse sin uno de sus defensores en la ventana de octubre. Clever Ferreira volvió a ingresar en el radar de la selección paraguaya y desde la Asociación ya hicieron llegar una notificación preliminar. Según trascendió, el club recibió una comunicación en la que se le pide estar atento, ya que el jugador figura entre los preseleccionados.
El proceso es similar al de la vez pasada: se trata de una lista inicial de entre 30 y 40 futbolistas, de la cual luego se irán definiendo los nombres definitivos. En el caso del defensor, la confirmación oficial se conocería en los próximos días, cuando el cuerpo técnico dé a conocer la nómina reducida para disputar los amistosos de la fecha FIFA de octubre, que lo enfrentarán a Japón el día 10 y a Corea del Sur el 14, en la gira asiática.
Ferreira ya había sido incluido en la preselección de Paraguay para la última doble fecha de Eliminatorias, aunque en esa ocasión finalmente no integró la lista definitiva. Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas del combinado guaraní, lo que reafirma el seguimiento que mantienen sobre su evolución en el fútbol argentino.
Sarmiento venció a Barracas y obliga a Atlético a sumar para mantenerse en la zona de playoffs
El "Verde" venció a Barracas y escaló al sexto lugar de la zona B con 12 unidades. Este triunfo hizo que el "Decano" caiga al noveno puesto, y se vea obligado a sumar para mantenerse dentro de los ocho primeros del campeonato: en caso de empatar, cerraría la fecha en el octavo lugar debido que tiene mejor diferencia de gol; y en caso de ganar, se subiría al quinto lugar.
La posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River
12- Matías Mansilla; 4- Damián Martínez, 26- Clever Ferreira o 6- Gianluca Ferrari, 13- Marcelo Ortiz, 33- Miguel Brizuela; 24- Lautaro Godoy, 5- Adrián Sánchez, 45- Kevin Ortiz, 23- Nicolás Laméndola; 9- Mateo Bajamich o 22-Ramiro Ruiz Rodríguez y 27- Leandro Díaz. Director Técnico: Lucas Pusineri.
Así será el ingreso al estadio
Las puertas del estadio Monumental José Fierro se abrirán alrededor de las 17.
El posteo de Atlético sobre la venta de entradas para la parcialidad de River
¡Últimas horas para ser parte de #LaFiestaMásGrandeDelNorte!— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 20, 2025
Hoy, de 9:00 a 13:00 hs, se venderá el remanente para el partido de esta noche a las 21:15 contra River Plate.
La venta será en el Estadio José Fierro, en su ingreso por calle 25 de Mayo.
Podrás comprar:… pic.twitter.com/jNQER4O8ut
Venta del remanente de entradas para River
En las oficinas que dan hacia calle Chile, se está vendiendo el remanente de entradas para los fanáticos de River. La jornada se extenderá hasta las 13.