Rebaja de hasta 400 euros en la matrícula para universitarios y alumnos de FP en Madrid que trabajen y estudien a la vez

Los estudiantes madrileños menores de 30 años que compatibilicen su formación con un empleo tendrán una ayuda económica directa este curso. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una rebaja de hasta 400 euros anuales en el precio de la matrícula para universitarios y alumnos de Formación Profesional de Grado Superior.
La medida, presentada durante el inicio del curso escolar en el centro integrado de FP Simone Ortega, en Móstoles, pretende respaldar el esfuerzo de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. Según explicó el Ejecutivo autonómico, la bonificación podrá cubrir hasta el 50% del importe abonado en concepto de matrícula, con un límite máximo de 400 euros por alumno.
Para poder acceder a esta ayuda será necesario:
- Tener menos de 30 años.
- Estar matriculado en el curso completo.
- Acreditar una actividad laboral de al menos 300 días al año, ya sea por cuenta propia o ajena.
- Que el trabajo coincida durante, al menos, cinco meses con el periodo de formación.
- Quedan excluidos de esta bonificación los contratos formativos, que no podrán acogerse a la ayuda.
El Gobierno regional estima que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno del estado de la región junto a otras medidas para impulsar la educación y el empleo juvenil.
Díaz Ayuso destacó la alta tasa de empleabilidad de la Formación Profesional en Madrid, que alcanza el 75%, y avanzó nuevas medidas como la creación de un distrito único de prácticas para garantizar que todos los alumnos de FP tengan acceso a ellas, además de una mayor coordinación entre FP, universidades y empresas.
Esta bonificación forma parte de la estrategia de incentivos para los jóvenes de la Comunidad de Madrid, en la que también se incluyen el cheque formativo de hasta 1.500 euros para desempleados menores de 30 con rentas bajas, las subvenciones a empresas para la contratación de jóvenes y distintas ayudas en materia de vivienda.