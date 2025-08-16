Madrid es la segunda mejor ciudad del mundo para salir de noche

Madrid, en la cima del turismo nocturno

Este nuevo reconocimiento internacional refuerza el liderazgo de Madrid como una de las grandes capitales del ocio mundial. Una ciudad que nunca duerme, donde cada noche es una invitación a vivir nuevas experiencias, ya sea en una terraza de Malasaña, un tablao flamenco en La Latina o una sesión electrónica en una de las míticas discotecas de la Gran Vía.