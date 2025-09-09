Alemania necesita 12.050 camioneros españoles: sueldo de hasta 2.700 euros y alojamiento gratis

Alemania busca 12.050 camioneros españoles para cubrir la creciente falta de profesionales en el sector del transporte. Las ofertas, publicadas en la Red EURES, la plataforma de empleo de la Unión Europea respaldada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), incluyen contrato fijo, alojamiento gratuito y un sueldo que puede alcanzar los 2.700 euros al mes.