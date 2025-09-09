Alemania necesita 12.050 camioneros españoles: sueldo de hasta 2.700 euros y alojamiento gratis

Alemania busca 12.050 camioneros españoles para cubrir la creciente falta de profesionales en el sector del transporte. Las ofertas, publicadas en la Red EURES, la plataforma de empleo de la Unión Europea respaldada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), incluyen contrato fijo, alojamiento gratuito y un sueldo que puede alcanzar los 2.700 euros al mes.
Con el coste de la vivienda cubierto, estas condiciones laborales permiten a los trabajadores ahorrar gran parte del salario mensual.
Falta de camioneros en Alemania
El país germano atraviesa una fuerte crisis de mano de obra en el transporte. Según consultoras locales, hacen falta más de 105.000 camioneros a corto y medio plazo. Cada año se jubilan unos 30.000 profesionales, mientras que el relevo generacional aporta apenas entre 15.000 y 20.000 nuevos trabajadores, lo que genera un déficit anual de 15.000 conductores.
No solo se necesitan camioneros: también hay vacantes para mecánicos y personal de mantenimiento en talleres.
Requisitos para los camioneros españoles en Alemania
Las ofertas de empleo en Alemania son muy variadas:
Conductores con o sin experiencia.
Trabajadores con estudios básicos (primaria o secundaria).
Profesionales que solo hablen español, aunque se valoran conocimientos de otros idiomas.
En la mayoría de casos se ofrece empleo fijo, aunque algunas empresas aplican un periodo de prueba previo antes del contrato indefinido.
El sueldo mínimo interprofesional en Alemania ronda los 2.054 euros mensuales (unos 12 €/hora), pero muchos de los puestos superan esa cifra, llegando a 2.700 euros al mes en determinadas vacantes.
Ofertas de trabajo para camioneros en Alemania con alojamiento incluido
Entre las vacantes publicadas en la Red EURES destacan:
Mecánico de camiones en Baden Württemberg, sin necesidad de saber idiomas, con alojamiento incluido.
Conductores de camiones pesados en Berlín, jornada parcial o completa.
Conductores de camión en Gera (Greiz), jornada completa.
Mecánico y conductor de pequeños vehículos en Oberhausen, Bottrop, Mülheim an der Ruhr o Duisburgo, jornada completa.
Camionero en Hildesheim, jornada completa.
Camionero en Berlín con sueldo de 13,44 €/hora, jornada completa.
Profesionales del transporte en el distrito de Hohenlohe, jornada completa.
Todas estas vacantes pueden consultarse en la página oficial de EURES.
Cómo apuntarse a las ofertas de empleo en Alemania
Los españoles que quieran trabajar en Alemania no necesitan permisos ni autorizaciones especiales gracias a la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.
El Ministerio de Trabajo recomienda:
Tener el DNI o NIE en vigor.
Disponer de la tarjeta sanitaria europea.
Presentar un currículum actualizado.
Aportar el informe de vida laboral, que puede descargarse online desde la Seguridad Social.
Una vez en Alemania, es necesario inscribirse en una oficina de empleo y posteriormente en el Jobbörse, la mayor bolsa de trabajo del país, que también ofrece acceso a becas y prácticas en empresas.