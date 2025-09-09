Secciones
¿Buscas empleo en España? Necesitan trabajadores en varias fábricas de cerveza

Cómo enviar tu currículum.

Hace 1 Hs

Mahou San Miguel, uno de los gigantes del sector cervecero en España, tiene abiertas 39 ofertas de empleo en distintas ciudades del país. La compañía busca incorporar perfiles variados en sus fábricas y centros logísticos, con oportunidades para quienes cuentan únicamente con la ESO como formación mínima.

Puestos disponibles en Mahou San Miguel

Las vacantes abarcan diferentes áreas y niveles de responsabilidad. Entre los puestos que la empresa necesita cubrir destacan:

Técnico de operaciones

Repartidor

Técnico de laboratorio

Gestor de mercado

Gestor comercial de captación

Mozo de carga y descarga

No se exige experiencia previa obligatoria, aunque la compañía valora positivamente haber trabajado en puestos similares.

Ciudades con ofertas de empleo

Las oportunidades se reparten por distintos puntos de España, como Palma de Mallorca, A Coruña, San Sebastián, Cuenca, Lleida o Guadalajara. Algunos ejemplos son:

Gestor de mercado en Mallorca con contrato indefinido.

Repartidor-conductor en A Coruña a jornada completa.

Operario en Lleida con contrato de duración determinada.

Supervisor de mantenimiento en Guadalajara.

Cómo enviar tu currículum

Todas las vacantes de Mahou San Miguel están publicadas en el portal de empleo InfoJobs. Para inscribirse, basta con seleccionar la oferta de interés y pulsar en el botón “Inscribirme en esta oferta”.

Con estas incorporaciones, la cervecera busca reforzar su equipo de profesionales y ofrecer estabilidad laboral en un sector en crecimiento.

