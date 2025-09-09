¿Buscas empleo en España? Necesitan trabajadores en varias fábricas de cerveza

Mahou San Miguel, uno de los gigantes del sector cervecero en España, tiene abiertas 39 ofertas de empleo en distintas ciudades del país. La compañía busca incorporar perfiles variados en sus fábricas y centros logísticos, con oportunidades para quienes cuentan únicamente con la ESO como formación mínima.
Puestos disponibles en Mahou San Miguel
Las vacantes abarcan diferentes áreas y niveles de responsabilidad. Entre los puestos que la empresa necesita cubrir destacan:
Técnico de operaciones
Repartidor
Técnico de laboratorio
Gestor de mercado
Gestor comercial de captación
Mozo de carga y descarga
No se exige experiencia previa obligatoria, aunque la compañía valora positivamente haber trabajado en puestos similares.
Ciudades con ofertas de empleo
Las oportunidades se reparten por distintos puntos de España, como Palma de Mallorca, A Coruña, San Sebastián, Cuenca, Lleida o Guadalajara. Algunos ejemplos son:
Gestor de mercado en Mallorca con contrato indefinido.
Repartidor-conductor en A Coruña a jornada completa.
Operario en Lleida con contrato de duración determinada.
Supervisor de mantenimiento en Guadalajara.
Cómo enviar tu currículum
Todas las vacantes de Mahou San Miguel están publicadas en el portal de empleo InfoJobs. Para inscribirse, basta con seleccionar la oferta de interés y pulsar en el botón “Inscribirme en esta oferta”.
Con estas incorporaciones, la cervecera busca reforzar su equipo de profesionales y ofrecer estabilidad laboral en un sector en crecimiento.