Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Una agenda estival llena de planes

El verano de Victoria Federica ha estado repleto de actividades. Entre sus paradas destacadas estuvo el festival Starlite Occident en Marbella, una cita imprescindible en la agenda de celebridades, y también disfrutó de unos días en Sanlúcar de Barrameda, donde estuvo acompañada por su inseparable amiga Rocío Laffón. Además, se tomó un respiro en Tarifa, uno de los destinos más populares del sur de España para desconectar y disfrutar del mar.