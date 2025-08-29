Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Victoria Federica ha decidido aprovechar al máximo este verano, marcado por su reciente ruptura con Borja Moreno. La noticia de la separación se conoció a principios de julio, cuando la periodista Beatriz Cortázaz lo adelantó en Informalia. La pareja, que había mantenido su noviazgo en un discreto segundo plano, decidió tomar caminos separados después de casi un año juntos.
Su relación fue muy reservada, tanto que no se hizo pública hasta diciembre, meses después de haber comenzado. Ahora, mientras Borja Moreno continúa con su labor como relaciones públicas en el grupo de restaurantes Trocadero, en Sotogrande (Cádiz), Victoria Federica ha puesto rumbo a distintos destinos vacacionales en busca de sol, mar y diversión.
Un verano entre amigas, playa y risas
La nieta de Juan Carlos I ha compartido en redes sociales algunos de sus planes más divertidos. En uno de sus últimos vídeos, aparece junto a una de sus mejores amigas disfrutando de una jornada de playa, con un plan que se convirtió en el favorito de muchos: subirse a una moto acuática y recorrer las aguas.
Con humor, Victoria acompañó el post con un mensaje que arrancó sonrisas a sus seguidores: “Ella no estaba asustada, solo estaba luchando por su vida. Era un hada en una moto de agua”. Una frase que refleja el tono desenfadado con el que está viviendo este nuevo capítulo de su vida.
Una agenda estival llena de planes
El verano de Victoria Federica ha estado repleto de actividades. Entre sus paradas destacadas estuvo el festival Starlite Occident en Marbella, una cita imprescindible en la agenda de celebridades, y también disfrutó de unos días en Sanlúcar de Barrameda, donde estuvo acompañada por su inseparable amiga Rocío Laffón. Además, se tomó un respiro en Tarifa, uno de los destinos más populares del sur de España para desconectar y disfrutar del mar.
Renovada y con energía
Lejos de la discreción con la que vivió su relación, Victoria Federica está mostrando un verano lleno de vitalidad, rodeada de amigas, familiares y planes que transmiten frescura. Su ruptura con Borja Moreno no ha frenado sus ganas de aprovechar los últimos días de sol, demostrando que atraviesa una etapa de libertad y diversión.