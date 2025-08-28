¿Buscas trabajo en España? Hay 31.429 nuevas ofertas de empleo en el portal del SEPE ‘Empléate’

El portal laboral del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ‘Empléate’, ha publicado 31.429 nuevas ofertas de trabajo disponibles en toda España. Las vacantes abarcan múltiples sectores profesionales y ofrecen oportunidades para distintos perfiles: personas con discapacidad, jóvenes, mayores de 45 años y candidatos sin experiencia previa o sin estudios superiores.