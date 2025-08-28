¿Buscas trabajo en España? Hay 31.429 nuevas ofertas de empleo en el portal del SEPE ‘Empléate’

El portal laboral del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ‘Empléate’, ha publicado 31.429 nuevas ofertas de trabajo disponibles en toda España. Las vacantes abarcan múltiples sectores profesionales y ofrecen oportunidades para distintos perfiles: personas con discapacidad, jóvenes, mayores de 45 años y candidatos sin experiencia previa o sin estudios superiores.
Aunque el SEPE no contrata directamente, ya que solo funciona como intermediario, las empresas que publican sus vacantes buscan cubrir puestos de forma inmediata.
Salarios y condiciones de las ofertas de empleo
Los sueldos varían según el puesto y la empresa. En muchas ofertas no se especifica la remuneración, pero la media se sitúa entre 1.500 y 1.700 euros al mes. Algunos ejemplos destacados:
Promotores en el aeropuerto de Mallorca, sueldo de 22.000 euros anuales.
Cocinero en Alicante, contrato temporal hasta finales de septiembre, jornada parcial.
Monitores de actividades extraescolares en Cantabria, con Grado en Magisterio.
Oficiales y peones de obra en Salamanca, sueldo de 21.000 euros, sin estudios requeridos.
Peluquero en Lazkao para un centro de la tercera edad.
Mecánico en Alicante, sueldo entre 1.700 y 1.800 euros, sin necesidad de estudios.
Personal de fábrica en Guadix, con sueldo de 19.545 euros anuales.
Cómo inscribirse en las ofertas
Para solicitar una vacante, basta con acceder a la página oficial del SEPE ‘Empléate’, buscar la oferta de interés y pulsar en la opción “Solicitar oferta”.
De este modo, los candidatos pueden postular online de forma rápida y gratuita a cualquiera de las más de 31.000 oportunidades laborales disponibles en España.