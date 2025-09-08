Cenas gratis en Barcelona para todas las personas que lleven este nombre

Este lunes 8 de septiembre, las Nurias que vivan en Barcelona tienen un motivo extra para celebrar su santo. Y es que el grupo de restauración Familia Nuri, especializado en arroces y cocina mediterránea, las invita a cenar gratis en sus locales de la ciudad condal.
Lo que comenzó como un homenaje a Núria Calafell, fundadora del grupo, se ha convertido ya en una tradición anual que crece cada año. En 2024, más de 150 mujeres disfrutaron de esta promoción y, en esta edición, la cifra sube hasta casi 200 reservas confirmadas.
Una tradición que se expande
La celebración tiene lugar en los restaurantes Ca la Nuri, Xiroi, Bar Nuri y el recién incorporado Nuara, ubicado en el renovado Port Olímpic de Barcelona. Todos ellos han colgado ya el cartel de completo, prueba del éxito de una iniciativa que lleva años generando expectación entre las Nurias de la ciudad.
“El recibimiento ha sido muy positivo desde el principio”, aseguran desde el grupo, que destaca cómo esta acción ha reforzado la conexión entre la marca y sus clientes.
Cómo funciona la promoción
La mecánica es sencilla:
- Todas las personas llamadas Núria cenan gratis (bebidas no incluidas).
- Es necesario presentar el DNI en el restaurante y haber realizado reserva previa, ya que las plazas eran limitadas.
- La promoción es válida solo el 8 de septiembre a partir de las 19:00 horas.
- El descuento se aplica directamente en la cuenta. Por ejemplo, si dos personas comparten mesa y una de ellas se llama Nuria, el coste de la comida se divide a la mitad, siendo gratuita la parte de la homenajeada. El resto de comensales abonan su parte proporcional y las bebidas no entran en la oferta.
Una cita marcada en el calendario
Con los locales completos y casi 200 Nurias apuntadas, esta peculiar tradición se consolida como una de las promociones más originales de la restauración barcelonesa. Un gesto que, además de honrar a su fundadora, convierte cada 8 de septiembre en una fecha muy especial para decenas de mujeres que comparten nombre.