Secciones
España

Cenas gratis en Barcelona para todas las personas que lleven este nombre

En 2024, más de 150 mujeres disfrutaron de esta promoción y, en esta edición, la cifra sube hasta casi 200 reservas confirmadas.

Cenas gratis en Barcelona para todas las personas que lleven este nombre
Hace 2 Hs

Este lunes 8 de septiembre, las Nurias que vivan en Barcelona tienen un motivo extra para celebrar su santo. Y es que el grupo de restauración Familia Nuri, especializado en arroces y cocina mediterránea, las invita a cenar gratis en sus locales de la ciudad condal.

Lo que comenzó como un homenaje a Núria Calafell, fundadora del grupo, se ha convertido ya en una tradición anual que crece cada año. En 2024, más de 150 mujeres disfrutaron de esta promoción y, en esta edición, la cifra sube hasta casi 200 reservas confirmadas.

Una tradición que se expande

La celebración tiene lugar en los restaurantes Ca la Nuri, Xiroi, Bar Nuri y el recién incorporado Nuara, ubicado en el renovado Port Olímpic de Barcelona. Todos ellos han colgado ya el cartel de completo, prueba del éxito de una iniciativa que lleva años generando expectación entre las Nurias de la ciudad.

“El recibimiento ha sido muy positivo desde el principio”, aseguran desde el grupo, que destaca cómo esta acción ha reforzado la conexión entre la marca y sus clientes.

Cómo funciona la promoción

La mecánica es sencilla:

- Todas las personas llamadas Núria cenan gratis (bebidas no incluidas).

- Es necesario presentar el DNI en el restaurante y haber realizado reserva previa, ya que las plazas eran limitadas.

- La promoción es válida solo el 8 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

- El descuento se aplica directamente en la cuenta. Por ejemplo, si dos personas comparten mesa y una de ellas se llama Nuria, el coste de la comida se divide a la mitad, siendo gratuita la parte de la homenajeada. El resto de comensales abonan su parte proporcional y las bebidas no entran en la oferta.

Una cita marcada en el calendario

Con los locales completos y casi 200 Nurias apuntadas, esta peculiar tradición se consolida como una de las promociones más originales de la restauración barcelonesa. Un gesto que, además de honrar a su fundadora, convierte cada 8 de septiembre en una fecha muy especial para decenas de mujeres que comparten nombre.

Temas BarcelonaSistema Único de Boleto Electrónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: Está in love
1

Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: "Está in love"

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño
2

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025
3

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

La dura realidad del sector de la limpieza en España: 300 euros al mes por tres portales”
4

La dura realidad del sector de la limpieza en España: "300 euros al mes por tres portales”

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista
5

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero
6

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Más Noticias
Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: Está in love

Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: "Está in love"

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

El accesorio de los 2000 que vuelve con fuerza a España este otoño

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

La dura realidad del sector de la limpieza en España: 300 euros al mes por tres portales”

La dura realidad del sector de la limpieza en España: "300 euros al mes por tres portales”

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Pinos Genil, el pueblo mágico de Andalucía donde el arroz caldoso es el gran protagonista

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Punta del Moral, la playa de Huelva a un paso de Portugal que combina tranquilidad y encanto marinero

Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Colmenar Viejo, la ciudad española de 57.000 habitantes sin médico de urgencias por la noche pero con concejal de asuntos taurinos

Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

Fallece Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras semanas en coma por una neumonía y complicaciones cardíacas

Comentarios