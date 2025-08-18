Rosalía rompe el silencio sobre su noviazgo con la actriz Hunter Schafer

Los rumores de una relación entre Rosalía y Hunter Schafer comenzaron en 2019, cuando ambas fueron vistas en repetidas ocasiones paseando juntas por Los Ángeles. Incluso se especuló que la canción Tuya estaba inspirada en la actriz. Aunque en ese momento ninguna de las dos confirmó la relación, la incógnita se despejó en 2024, cuando Schafer reconoció en una entrevista con GQ que sí habían estado juntas durante cinco meses.