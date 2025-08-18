Rosalía rompe el silencio sobre su noviazgo con la actriz Hunter Schafer

Rosalía ha vuelto a ser tendencia tras revelar detalles inéditos sobre su vida personal. En una reciente entrevista con la revista Elle, donde protagoniza la portada de septiembre, la cantante habló no solo de su nueva música, sino también de su pasado noviazgo con la actriz Hunter Schafer, conocida por su papel en la serie Euphoria.
Los rumores de una relación entre Rosalía y Hunter Schafer comenzaron en 2019, cuando ambas fueron vistas en repetidas ocasiones paseando juntas por Los Ángeles. Incluso se especuló que la canción Tuya estaba inspirada en la actriz. Aunque en ese momento ninguna de las dos confirmó la relación, la incógnita se despejó en 2024, cuando Schafer reconoció en una entrevista con GQ que sí habían estado juntas durante cinco meses.
"Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quería acabar con todo eso, y otra decía: ‘¿Por qué, si no es asunto de nadie?’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", declaró la actriz en su momento.
Ahora, es Rosalía quien decide pronunciarse sobre aquella etapa. En sus palabras, la artista asegura que siempre se ha guiado por la libertad en sus decisiones personales y profesionales: "La libertad es la que me guía", confesó.
Rosalía y Hunter Schafer vuelven a coincidir en Euphoria
El vínculo entre ambas vuelve a estar en el foco mediático ya que Rosalía participa en la grabación de la tercera temporada de Euphoria. Sam Levinson, creador de la serie, destacó la naturalidad de la cantante en la actuación: "Sus instintos son fascinantes", señaló.
Con esta confesión, Rosalía no solo confirma lo que durante años fue un secreto a voces, sino que también reafirma su postura de vivir sin etiquetas ni presiones externas.