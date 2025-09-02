Secciones
España

El Hormiguero con Bertín Osborne y Sergio Ramos arrasa en audiencia y supera la entrevista al presidente Pedro Sánchez en TVE

El programa de Pablo Motos en Antena 3 logró este lunes su mejor estreno histórico.

EL HORMIGUERO. El ciclo que conduce Pablo Motos cierra su temporada 19. "EL HORMIGUERO". El ciclo que conduce Pablo Motos cierra su temporada 19.
Hace 1 Hs

Pablo Motos volvió a la parrilla por todo lo alto. El estreno de la nueva temporada de El Hormiguero en Antena 3, con Bertín Osborne y Sergio Ramos como invitados, alcanzó los 2.347.000 espectadores y un 21,1% de cuota de pantalla, según datos de Barlovento Comunicación.

La cifra supone el mejor inicio de temporada en la historia del programa, que además consiguió reunir a 4,8 millones de espectadores únicos a lo largo de la noche.

La entrevista de Pedro Sánchez en RTVE se queda por detrás

En paralelo, RTVE emitió una entrevista en directo al presidente Pedro Sánchez, realizada por Pepa Bueno. La conversación fue seguida por 2.027.000 espectadores en total y un 18,5% de cuota de pantalla.

La intervención del jefe del Ejecutivo se emitió de forma simultánea en La 1 (13,5% y 1.487.000 espectadores), La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play. En total, la entrevista sumó 3,9 millones de espectadores únicos, pero quedó por debajo de la audiencia acumulada de Antena 3.

Comparativa de audiencias

El Hormiguero (Antena 3): 2.347.000 espectadores | 21,1% share | 4,8 millones de espectadores únicos

Entrevista Pedro Sánchez (RTVE): 2.027.000 espectadores | 18,5% share | 3,9 millones de espectadores únicos

Durante la franja en la que coincidieron ambos programas (21:30 – 22:18), TVE obtuvo un 16,1% y 1.770.000 espectadores, mientras que Antena 3 promedió un 18,2% y 1.780.000 gracias al arrastre de Antena 3 Noticias y al arranque de El Hormiguero.

Una noche de estrenos y competición televisiva

El enfrentamiento en el prime time marcó el arranque de la temporada 2025-2026 en televisión. El Hormiguero arrancó su 20ª temporada, mientras que RTVE apostó por una entrevista política de alto nivel para abrir curso con Pedro Sánchez en horario estelar.

Con estos datos, Antena 3 vuelve a consolidar el liderazgo de su franja estrella gracias al programa de Pablo Motos, que sigue siendo uno de los espacios más competitivos del entretenimiento televisivo español.

Temas Sergio Ramos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera
1

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España
2

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región
3

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex
4

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional
5

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía
6

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Más Noticias
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

La otra relación de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: Igual a Shakira

La "otra relación" de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: "Igual a Shakira"

La princesa Leonor se entrena con el Pilatus PC-21, el avión más avanzado del Ejército del Aire

La princesa Leonor se entrena con el Pilatus PC-21, el avión más avanzado del Ejército del Aire

Comentarios