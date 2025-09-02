El Hormiguero con Bertín Osborne y Sergio Ramos arrasa en audiencia y supera la entrevista al presidente Pedro Sánchez en TVE

Pablo Motos volvió a la parrilla por todo lo alto. El estreno de la nueva temporada de El Hormiguero en Antena 3, con Bertín Osborne y Sergio Ramos como invitados, alcanzó los 2.347.000 espectadores y un 21,1% de cuota de pantalla, según datos de Barlovento Comunicación.
La cifra supone el mejor inicio de temporada en la historia del programa, que además consiguió reunir a 4,8 millones de espectadores únicos a lo largo de la noche.
La entrevista de Pedro Sánchez en RTVE se queda por detrás
En paralelo, RTVE emitió una entrevista en directo al presidente Pedro Sánchez, realizada por Pepa Bueno. La conversación fue seguida por 2.027.000 espectadores en total y un 18,5% de cuota de pantalla.
La intervención del jefe del Ejecutivo se emitió de forma simultánea en La 1 (13,5% y 1.487.000 espectadores), La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play. En total, la entrevista sumó 3,9 millones de espectadores únicos, pero quedó por debajo de la audiencia acumulada de Antena 3.
Comparativa de audiencias
El Hormiguero (Antena 3): 2.347.000 espectadores | 21,1% share | 4,8 millones de espectadores únicos
Entrevista Pedro Sánchez (RTVE): 2.027.000 espectadores | 18,5% share | 3,9 millones de espectadores únicos
Durante la franja en la que coincidieron ambos programas (21:30 – 22:18), TVE obtuvo un 16,1% y 1.770.000 espectadores, mientras que Antena 3 promedió un 18,2% y 1.780.000 gracias al arrastre de Antena 3 Noticias y al arranque de El Hormiguero.
Una noche de estrenos y competición televisiva
El enfrentamiento en el prime time marcó el arranque de la temporada 2025-2026 en televisión. El Hormiguero arrancó su 20ª temporada, mientras que RTVE apostó por una entrevista política de alto nivel para abrir curso con Pedro Sánchez en horario estelar.
Con estos datos, Antena 3 vuelve a consolidar el liderazgo de su franja estrella gracias al programa de Pablo Motos, que sigue siendo uno de los espacios más competitivos del entretenimiento televisivo español.