Vuelta al "cole" en España: los 6 trucos más eficientes para ahorrar en material escolar

La vuelta al cole supone cada año un importante gasto para las familias españolas. Se estima que el coste medio por alumno ronda los 500 euros, de los cuales unos 89 euros corresponden únicamente a material básico como cuadernos, bolígrafos, lápices o reglas. A esta cifra hay que sumar mochilas, estuches y otros accesorios que pueden elevar el desembolso en 40 o 50 euros más.
La buena noticia es que se puede ahorrar aplicando algunos trucos prácticos. Estos son los 6 consejos más eficientes para reducir el gasto en material escolar.
1. Haz una lista y evita compras impulsivas
Antes de salir de compras, anota exactamente qué materiales necesitas. Esto te ayudará a evitar caprichos y productos innecesarios.
2. Compra al principio o al final de temporada
Las mejores ofertas suelen concentrarse en dos momentos clave: justo al inicio y al cierre de la campaña escolar. Eso sí, esperar hasta el final puede limitar las opciones disponibles.
3. Reutiliza lo que esté en buen estado
No es necesario renovar cada año mochilas, estuches o bolígrafos si aún funcionan. Además de ahorrar, es una buena forma de enseñar a los niños el valor de la responsabilidad y el consumo consciente.
4. Compara precios antes de comprar
Utiliza webs y apps como Keepa, CamelCamelCamel o Tiendeo para comprobar la evolución de los precios y localizar las mejores ofertas en supermercados y papelerías.
5. Aprovecha descuentos y compra a granel
En agosto y septiembre muchas tiendas lanzan promociones especiales. Comprar cuadernos o bolis en lotes puede abaratar el coste, siempre que sean de buena calidad y realmente se vayan a usar.
6. Considera la segunda mano y las deducciones
Libros de texto, uniformes o materiales específicos pueden conseguirse de segunda mano en perfecto estado. Además, algunas comunidades autónomas ofrecen deducciones fiscales por la compra de material escolar: guarda siempre los tickets.