Secciones
España

Vuelta al "cole" en España: los 6 trucos más eficientes para ahorrar en material escolar

Las familias gastan de media casi 90 euros en material escolar básico, pero esa cifra se puede reducir aplicando estrategias como reutilizar lo del año pasado, comparar precios o aprovechar ofertas.

Útiles escolares. Útiles escolares. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 2 Hs

La vuelta al cole supone cada año un importante gasto para las familias españolas. Se estima que el coste medio por alumno ronda los 500 euros, de los cuales unos 89 euros corresponden únicamente a material básico como cuadernos, bolígrafos, lápices o reglas. A esta cifra hay que sumar mochilas, estuches y otros accesorios que pueden elevar el desembolso en 40 o 50 euros más.

La buena noticia es que se puede ahorrar aplicando algunos trucos prácticos. Estos son los 6 consejos más eficientes para reducir el gasto en material escolar.

1. Haz una lista y evita compras impulsivas

Antes de salir de compras, anota exactamente qué materiales necesitas. Esto te ayudará a evitar caprichos y productos innecesarios.

2. Compra al principio o al final de temporada

Las mejores ofertas suelen concentrarse en dos momentos clave: justo al inicio y al cierre de la campaña escolar. Eso sí, esperar hasta el final puede limitar las opciones disponibles.

3. Reutiliza lo que esté en buen estado

No es necesario renovar cada año mochilas, estuches o bolígrafos si aún funcionan. Además de ahorrar, es una buena forma de enseñar a los niños el valor de la responsabilidad y el consumo consciente.

4. Compara precios antes de comprar

Utiliza webs y apps como Keepa, CamelCamelCamel o Tiendeo para comprobar la evolución de los precios y localizar las mejores ofertas en supermercados y papelerías.

5. Aprovecha descuentos y compra a granel

En agosto y septiembre muchas tiendas lanzan promociones especiales. Comprar cuadernos o bolis en lotes puede abaratar el coste, siempre que sean de buena calidad y realmente se vayan a usar.

6. Considera la segunda mano y las deducciones

Libros de texto, uniformes o materiales específicos pueden conseguirse de segunda mano en perfecto estado. Además, algunas comunidades autónomas ofrecen deducciones fiscales por la compra de material escolar: guarda siempre los tickets.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de Supervivientes: All Stars
1

Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality
2

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time
3

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia
4

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina
5

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes
6

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Más Noticias
Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de Supervivientes: All Stars

Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

La piscina más grande de Europa está en España: 15.000 m² de aguas turquesas en Murcia

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

Arista Urrestei: la ruta clásica del País Vasco para iniciarse en la escalada de varios largos

La ruta de senderismo imprescindible en Cádiz: molinos, cascadas y paisajes de ensueño

La ruta de senderismo imprescindible en Cádiz: molinos, cascadas y paisajes de ensueño

Comentarios