Vuelta al "cole" en España: los 6 trucos más eficientes para ahorrar en material escolar

La vuelta al cole supone cada año un importante gasto para las familias españolas. Se estima que el coste medio por alumno ronda los 500 euros, de los cuales unos 89 euros corresponden únicamente a material básico como cuadernos, bolígrafos, lápices o reglas. A esta cifra hay que sumar mochilas, estuches y otros accesorios que pueden elevar el desembolso en 40 o 50 euros más.