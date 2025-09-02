Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

La revista Forbes ha publicado su ranking anual de los 100 mejores colegios de España en 2025. La Comunidad de Madrid encabeza la lista con 43 centros educativos, seguida de Valencia y Barcelona. La mayoría de los colegios seleccionados ofrecen proyectos de educación internacional y bilingüe.
Madrid concentra casi la mitad de los colegios destacados
De los 100 colegios seleccionados en 2025, 43 pertenecen a la Comunidad de Madrid, lo que consolida a la región como líder en educación de excelencia.
La provincia de Valencia aporta 14 colegios, mientras que Barcelona suma 12. También destacan Alicante (6 colegios), Málaga (4) y otros centros repartidos por comunidades como Asturias, Galicia, Andalucía, La Rioja o el País Vasco.
La importancia de la educación internacional
Uno de los factores comunes en la mayoría de los centros es su apuesta por la educación internacional y bilingüe, con programas en inglés, francés o alemán, además de metodologías innovadoras. Esto responde a la creciente demanda de familias que buscan una formación global para sus hijos.
Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes
Aquí está la lista completa de los 100 colegios seleccionados por Forbes, ordenados alfabéticamente:
Ágora Barcelona International School (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona)
Ágora Lledó International School (Castellón de la Plana, Castellón)
Ágora Madrid International School (Villaviciosa de Odón, Madrid)
Ágora Portals International School (Calvià, Illes Balears)
Ágora Sant Cugat International School (Barcelona)
Alarcón (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Alcasté – Las Fuentes (Nalda, La Rioja)
Alegra British and International School (Majadahonda, Madrid)
Alkor (Alcorcón, Madrid)
Almedina (Córdoba)
Aloha College Marbella (Marbella, Málaga)
Arcángel International School (Madrid)
Areteia (Alcobendas, Madrid)
Ayalde-Munabe (Loiu, Vizcaya)
Balder (Las Rozas de Madrid, Madrid)
Brains International School Moraleja (Alcobendas, Madrid)
British College La Cañada (La Canyada, Valencia)
British College of Gavà (Gavà, Barcelona)
British Council School (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
British School of Valencia (Valencia)
British School of Vila-Real (Vila-real, Castellón)
Cambridge House British International School (Rocafort, Valencia)
Caxton College (Puçol, Valencia)
Colegio Alemán de Bilbao (Bilbao)
Colegio Europeo de Madrid (Las Rozas de Madrid, Madrid)
Colegio Internacional Ausiàs March (Picassent, Valencia)
Colegio Internacional de Aravaca (Madrid)
Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula (Sevilla)
Colegio Internacional de Valladolid (Valladolid)
Colegio Internacional Meres (Meres, Asturias)
Colegio Internacional SEK Alborán (El Ejido, Almería)
Colegio Internacional SEK Atlántico (Pontevedra)
Colegio Internacional SEK Catalunya (La Garriga, Barcelona)
Colegio Internacional SEK Ciudalcampo (Ciudalcampo, Madrid)
Colegio Internacional SEK Eirís (A Coruña)
Colegio Internacional SEK El Castillo (Villafranca del Castillo, Madrid)
Colegio Internacional SEK Santa Isabel (Madrid)
Colegio Irabia-Izaga (Pamplona)
Colegio Joyfe (Madrid)
Colegio Suizo de Madrid (Alcobendas, Madrid)
Cumbres School Valencia (Moncada, Valencia)
Devesa School Carlet (Carlet, Valencia)
Edelweiss School (Campolivar, Valencia)
Educare Peñalar (Torrelodones, Madrid)
El Altillo International School (Jerez de la Frontera, Cádiz)
El Centro Inglés (El Puerto de Santa María, Cádiz)
El Limonar International School Murcia (El Palmar y La Alberca, Murcia)
El Limonar International School Villamartín (San Miguel de Salinas, Alicante)
Eurocolegio Casvi (Villaviciosa de Odón, Madrid)
European International School of Barcelona (Sant Cugat del Vallés, Barcelona)
Fontenebro International School (Becerril de la Sierra, Madrid)
Fuenllana (Alcorcón, Madrid)
Gaztelueta (Leioa, Vizcaya)
Hastings School (Madrid)
Home School Internacional (San Antonio de Benagéber, Valencia)
International School San Patricio (Toledo)
Juan de Lanuza (Zaragoza)
Julio Verne School (Torrent, Valencia)
Kensington School (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
King’s College School Alicante (Alicante)
King’s College School La Moraleja (Alcobendas, Madrid)
King’s College School Murcia (Roldán, Murcia)
King’s College School Soto de Viñuelas (Tres Cantos, Madrid)
La Devesa School (Elche, Alicante)
La Miranda (Sant Just Desvern, Barcelona)
Lady Elizabeth School (Benitachell, Alicante)
Lauaxeta Ikastola (San Miguel, Vizcaya)
Laude San Pedro International College (San Pedro Alcántara, Málaga)
Logos International School (Las Rozas de Madrid, Madrid)
Los Olivos (Puerto de la Torre, Málaga)
Los Sauces Vigo (Mos, Pontevedra)
Los Sauces La Moraleja (Madrid)
Los Sauces Pontevedra (Pontevedra)
Los Sauces Torrelodones (Torrelodones, Madrid)
Lycée Français de Bilbao (Leioa, Bizkaia)
Lycée Français International de Málaga (Málaga)
Mas Camarena International School (Bétera, Valencia)
Mestral (Ibiza, Islas Baleares)
Mirabal International School (Boadilla del Monte, Madrid)
Mirasur School (Pinto, Madrid)
Newton College (Elche, Alicante)
O Castro British International School Vigo (Mos, Pontevedra)
Obradoiro International School (A Coruña)
Palacio de Granda (Granda, Asturias)
Ramón y Cajal (Madrid)
San Agustín (Madrid)
San Patricio Madrid (Madrid)
Sorolla (Valencia)
Sotogrande International School (Sotogrande, Cádiz)
St. George Barcelona (Barcelona)
St. George Madrid (Madrid)
St. Peter’s School (Barcelona)
The British School of Almería (Roquetas de Mar, Almería)
The British School of Barcelona (Barcelona)
The British School of Córdoba (Córdoba)
The British School of Málaga (Málaga)
The English Montessori School (Madrid)
Virgen de Europa (Boadilla del Monte, Madrid)
Xabia International College (Xàbia, Alicante)
Yago School (Castilleja de la Cuesta, Sevilla)
Guadalaviar (Valencia)
Educación de calidad con tradición y futuro
Además de los colegios internacionales, el ranking de Forbes incluye centros españoles de larga trayectoria, como el Colegio Ramón y Cajal (Madrid), el Colegio Irabia-Izaga (Pamplona) o el Juan de Lanuza (Zaragoza).