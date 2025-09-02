Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

En 2025, la modificación se llevará a cabo la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. A las 3 en la Península, los relojes deberán atrasarse a las 2. En el caso de las Islas Canarias, a las 2 pasarán a ser la 1. Este ajuste convierte esa jornada en un día con 25 horas en lugar de 24.