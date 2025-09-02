Secciones
España

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Los relojes deberán atrasarse 60 minutos, lo que permitirá disfrutar de un día con 25 horas.

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España
Hace 2 Hs

Con septiembre avanzando y la rutina ya instalada tras las vacaciones, los españoles empiezan a notar que los días son más cortos y que el otoño está cada vez más cerca. Y con ello llega una cita ineludible del calendario: el cambio al horario de invierno.

A pesar del eterno debate sobre si mantener o eliminar esta práctica, este año los relojes volverán a ajustarse. En España se realizan dos cambios anuales: el de verano, que comenzó el pasado mes de marzo, y el de invierno, que se produce el último domingo de octubre.

En 2025, la modificación se llevará a cabo la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. A las 3 en la Península, los relojes deberán atrasarse a las 2. En el caso de las Islas Canarias, a las 2 pasarán a ser la 1. Este ajuste convierte esa jornada en un día con 25 horas en lugar de 24.

El objetivo oficial del cambio sigue siendo el ahorro energético, aunque el debate social y político continúa abierto. Mientras algunos defienden el horario de invierno por considerarlo más natural, otros prefieren mantener el de verano por las horas extra de luz. Esta controversia ha llegado incluso al Parlamento Europeo y a la Comisión, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene que, por ahora, España seguirá aplicando el cambio de hora en octubre. Por tanto, los ciudadanos deberán adaptarse de nuevo a este ajuste, que marcará el inicio del horario de invierno en todo el país.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera
1

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España
2

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región
3

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex
4

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional
5

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía
6

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Más Noticias
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

La otra relación de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: Igual a Shakira

La "otra relación" de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: "Igual a Shakira"

Diego de Morón, leyenda de la guitarra flamenca, fallece a los 78 años

Diego de Morón, leyenda de la guitarra flamenca, fallece a los 78 años

Madrid ofrece transporte público gratis en septiembre: qué días habrá autobuses de la EMT y BiciMad sin coste

Madrid ofrece transporte público gratis en septiembre: qué días habrá autobuses de la EMT y BiciMad sin coste

Comentarios