La influencer española Elena Gortari explicó por qué bebió su propia orina: la causa es increíble

La influencer española Elena Gortari vuelve a dar que hablar en redes sociales. Conocida por su carácter espontáneo y su estilo desenfadado, la joven de 22 años ha sorprendido en una entrevista con el también tiktoker Rubén Avilés al contar una anécdota insólita: de pequeña llegó a beberse su propia orina para evitar comer garbanzos en el colegio.