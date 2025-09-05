Secciones
La influencer española Elena Gortari explicó por qué bebió su propia orina: la causa es increíble

La creadora de contenido, con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok, relató la anécdota.

La influencer española Elena Gortari explicó por qué bebió su propia orina: la causa es increíble
Hace 1 Hs

La influencer española Elena Gortari vuelve a dar que hablar en redes sociales. Conocida por su carácter espontáneo y su estilo desenfadado, la joven de 22 años ha sorprendido en una entrevista con el también tiktoker Rubén Avilés al contar una anécdota insólita: de pequeña llegó a beberse su propia orina para evitar comer garbanzos en el colegio.

La confesión viral de Elena Gortari

En la charla, la creadora explicó cómo ella y una compañera idearon un plan para fingir estar enfermas y así librarse del temido plato de legumbres. Para lograrlo, pensaron que lo mejor era beber pis y simular problemas estomacales.

“Me hice pis para no comerme un plato de garbanzos”, contó entre risas.

Aunque lo hizo cuando tenía “seis o siete años”, su confesión dejó impactado al entrevistador y a sus seguidores, acostumbrados a las ocurrencias virales de la influencer.

Una experiencia “asquerosa”

La joven relató que, tras ducharse para sentirse más limpia, depositó la orina en una taza y la probó:

“Estaba asqueroso, no lo recomiendo. Si te lo estás planteando, no lo hagas. Ya lo he hecho yo por ti”.

Además, aseguró que intentó engañar a su hermana ofreciéndole la taza, pero esta rechazó rápidamente el “experimento”.

El plan no salió como esperaba

Para rematar la historia, al día siguiente descubrió que su amiga nunca llevó a cabo el plan:

“Me había vacilado. Yo fui la única que se había bebido su pis y, al día siguiente, me comí los malditos garbanzos”.

La surrealista confesión, lejos de ser un consejo, se ha vuelto viral y ha generado miles de comentarios en redes, donde algunos usuarios aplauden su naturalidad mientras otros critican lo escatológico de la historia.

