El modelo e influencer español Pablo Garna deja las redes para entrar al seminario: “Lo único que quiero en la vida es ser santo”

El joven de 34 años explicó que su verdadero propósito no está en la fama ni en las marcas que lo patrocinaban, sino en perseguir el sacerdocio.

Hace 2 Hs

El modelo e influencer español Garna, con casi 650.000 seguidores en Instagram, ha sorprendido a sus fans al anunciar que deja las redes sociales para ingresar en un seminario. El joven de 34 años explicó que su verdadero propósito no está en la fama ni en las marcas que lo patrocinaban, sino en perseguir el sacerdocio.

“El verdadero éxito es vivir la vida que Dios pensó para mí”

En un emotivo vídeo de despedida, Garna confesó que siempre había sentido un llamado espiritual más fuerte que su vida como creador de contenido. “Para mí, el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí, hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo”, afirmó.

El influencer relató que no sabía si llegaría este momento, pero finalmente decidió cerrar una etapa para comenzar otra “radicalmente distinta”: silencio, oración, hábitos y servicio a los demás.

Una vida nueva lejos de las redes sociales

Pese a los viajes, el coche y la vida que muchos considerarían ideal, Pablo Garna aseguró que eso no le llenaba completamente: “Me iba bien en la vida, pero ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?”.

Con convicción, remarcó que lo único que quiere es “ser santo” y dedicar su vida al sacerdocio. El anuncio ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores, que lo han apoyado con mensajes de respeto y admiración por su decisión.

