Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

La influencer española Mariona Pujol ha vuelto a convertirse en protagonista de la polémica en redes sociales. Tras las críticas que recibió hace unos meses por grabarse corriendo en lo que ella llamó “barrios chungos de Barcelona”, ahora se ha viralizado por un vídeo en el que aparece cogiendo medusas en el mar y manipulándolas frente a la cámara.
El vídeo viral en TikTok
En el clip, publicado en su cuenta de TikTok, se ve a la creadora de contenido nadando bajo el agua y mostrando a los animales marinos. En un primer momento, asegura que la especie que tiene en sus manos, conocida como “aguamala”, no pica. Sin embargo, tras acercarla a su cara, los tentáculos le rozan la piel y le provocan una reacción inmediata:
“Pica, eh”, reconoce en el vídeo mientras muestra la marca en su mejilla.
La influencer concluye la grabación con un comentario que no ha gustado a muchos usuarios:
“Me duele, pero bueno, yo aprendo a base de hostias”.
Ola de críticas en redes sociales
El vídeo acumula más de 80.000 reproducciones y ha generado un aluvión de reacciones negativas:
“¿Y si dejas de agarrar animales? La vida silvestre no se molesta”.
“Ella: ‘Esta no pica’. La medusa: ‘Pongámoslo a prueba’”.
“A ver si empezamos a respetar un poquito el entorno”.
Muchos internautas consideran que este tipo de contenido promueve un trato irresponsable hacia la fauna marina, además de trivializar los riesgos de las picaduras de medusas.
Una polémica más en su historial
No es la primera vez que Mariona Pujol se enfrenta a una avalancha de críticas. Su estilo directo y provocador en redes la ha llevado en otras ocasiones a ser tendencia, aunque sus publicaciones también generan debates sobre los límites de la exposición en redes y el respeto al medioambiente.