Nueva polémica de Mariona Pujol: críticas a la influencer española por coger medusas y molestar a la fauna marina

El vídeo viral en TikTok

En el clip, publicado en su cuenta de TikTok, se ve a la creadora de contenido nadando bajo el agua y mostrando a los animales marinos. En un primer momento, asegura que la especie que tiene en sus manos, conocida como “aguamala”, no pica. Sin embargo, tras acercarla a su cara, los tentáculos le rozan la piel y le provocan una reacción inmediata: