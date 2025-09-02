Secciones
España

La influencer española María Pombo vs. los lectores: "No sois mejores porque os guste leer"

Sus palabras han generado críticas y también apoyos entre sus seguidores.

La influencer española María Pombo vs. los lectores: No sois mejores porque os guste leer
Hace 2 Hs

La influencer española María Pombo ha desatado un intenso debate en redes sociales tras unas declaraciones en las que cuestiona la idea de que leer convierta a alguien en mejor persona. Sus palabras han generado críticas y también apoyos entre sus seguidores.

La declaración de María Pombo que encendió las redes

En un vídeo publicado en TikTok, María Pombo respondió a una usuaria que le había señalado que su librería quedaría mejor "si estuviera llena de libros que se han leído". La creadora de contenido no dudó en contestar con contundencia:

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", afirmó.

"No a todo el mundo le gusta leer, y no pasa nada"

La influencer matizó después que no rechaza por completo los libros, pero que no siente pasión por la lectura tradicional:

“Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no”.

“Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada”.

“No a todo el mundo le gusta leer, y hay que superarlo”.

Reacciones: críticas y apoyos en redes sociales

Las declaraciones de María Pombo han generado polémica en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios la criticaron por usar su influencia para transmitir un mensaje que consideran negativo hacia la lectura, defendiendo que leer es clave para la cultura y la educación.

Por otro lado, también recibió aplausos por su sinceridad, con seguidores que valoraron que normalice que no todas las personas tengan los mismos hobbies o intereses.

María Pombo, una voz influyente en el debate social

Con millones de seguidores en Instagram y TikTok, cada opinión de María Pombo tiene gran repercusión mediática. En esta ocasión, su reflexión ha abierto un debate más amplio sobre la lectura, los hábitos culturales y la presión social por lo que “debería gustar”.


Temas EspañaCantabria
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera
1

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España
2

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región
3

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex
4

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional
5

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía
6

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Más Noticias
Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Irene Rosales e Isabel Pantoja: la relación fría que habría complicado la reconciliación con Kiko Rivera

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Adiós al horario de verano: a partir de qué día cambia la hora en España

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

Abiada, el pequeño pueblo de Cantabria con aires celtas y uno de los castros más espectaculares de la región

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

La incómoda reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado por la relación entre Aitana y Plex

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Los 100 mejores colegios de España en 2025, según Forbes: Madrid lidera con 43 centros y destaca la educación internacional

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

La otra relación de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: Igual a Shakira

La "otra relación" de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: "Igual a Shakira"

La princesa Leonor se entrena con el Pilatus PC-21, el avión más avanzado del Ejército del Aire

La princesa Leonor se entrena con el Pilatus PC-21, el avión más avanzado del Ejército del Aire

Comentarios