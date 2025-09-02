La influencer española María Pombo vs. los lectores: "No sois mejores porque os guste leer"

La influencer española María Pombo ha desatado un intenso debate en redes sociales tras unas declaraciones en las que cuestiona la idea de que leer convierta a alguien en mejor persona. Sus palabras han generado críticas y también apoyos entre sus seguidores.
La declaración de María Pombo que encendió las redes
En un vídeo publicado en TikTok, María Pombo respondió a una usuaria que le había señalado que su librería quedaría mejor "si estuviera llena de libros que se han leído". La creadora de contenido no dudó en contestar con contundencia:
"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", afirmó.
"No a todo el mundo le gusta leer, y no pasa nada"
La influencer matizó después que no rechaza por completo los libros, pero que no siente pasión por la lectura tradicional:
“Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no”.
“Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada”.
“No a todo el mundo le gusta leer, y hay que superarlo”.
Reacciones: críticas y apoyos en redes sociales
Las declaraciones de María Pombo han generado polémica en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios la criticaron por usar su influencia para transmitir un mensaje que consideran negativo hacia la lectura, defendiendo que leer es clave para la cultura y la educación.
Por otro lado, también recibió aplausos por su sinceridad, con seguidores que valoraron que normalice que no todas las personas tengan los mismos hobbies o intereses.
María Pombo, una voz influyente en el debate social
Con millones de seguidores en Instagram y TikTok, cada opinión de María Pombo tiene gran repercusión mediática. En esta ocasión, su reflexión ha abierto un debate más amplio sobre la lectura, los hábitos culturales y la presión social por lo que “debería gustar”.