Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

Tal y como adelantó la revista Semana, el presentador se sometió recientemente a una “remodelación facial total” que, según su entorno, ha tenido un “resultado impresionante”. El procedimiento se habría realizado tras su viaje a Tailandia, por lo que todavía no se aprecia el efecto definitivo. Este habría sido también el motivo por el que el de Badalona no acudió al FesTVal de Vitoria para promocionar el reality.