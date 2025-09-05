Remodelación facial total: Jorge Javier Vázquez sorprende en el estreno de "Supervivientes: All Stars"

El esperado estreno de la segunda edición de Supervivientes: All Stars llegó este jueves a Telecinco con un arranque cargado de tensión y momentos accidentados. Sin embargo, no fueron solo los concursantes quienes generaron expectación: Jorge Javier Vázquez acaparó buena parte de la atención con su regreso a la televisión tras sus vacaciones, mostrando un cambio físico evidente.
Tal y como adelantó la revista Semana, el presentador se sometió recientemente a una “remodelación facial total” que, según su entorno, ha tenido un “resultado impresionante”. El procedimiento se habría realizado tras su viaje a Tailandia, por lo que todavía no se aprecia el efecto definitivo. Este habría sido también el motivo por el que el de Badalona no acudió al FesTVal de Vitoria para promocionar el reality.
A pesar de ello, Jorge Javier retomó este jueves su trabajo en Mediaset poniéndose al frente del estreno de Supervivientes: All Stars. Su programa propio, El diario de Jorge, regresará recién el próximo lunes.
La aparición del presentador no pasó desapercibida: lució un traje blanco con detalles en negro y un llamativo rubio platino en su cabello. Aunque usó gafas de sol que ocultaban parcialmente los efectos del lifting, era evidente un rostro mucho más terso, sin apenas arrugas ni imperfecciones.
En paralelo, las redes sociales estallaron en comentarios y memes sobre su nueva imagen. Algunos usuarios lo compararon con la rata ciega de Shrek o con una Estela Reynolds mal operada, reflejando el revuelo que generó su cambio físico.
Mientras tanto, la aventura de los concursantes en Honduras ya está en marcha y promete una temporada repleta de emociones.