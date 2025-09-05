La influencer española Violeta Mangriñán revela cuánto cobraba en ‘Supervivientes’: “No volvería ni por 10 veces mi caché”

El pasado jueves 4 de septiembre se estrenó en Telecinco Supervivientes All Stars 2025, una edición especial que reúne a concursantes históricos como Adara Molinero, Gloria Camila, Sonia Monroy o Noel Bayarri. La expectación es máxima, pero no todos los exconcursantes volverían a vivir esa experiencia. Una de ellas es Violeta Mangriñán, quien participó en Supervivientes 2019 y ha confesado lo que nunca suele contarse: lo que se cobra y lo que realmente se sufre en el reality más extremo de la televisión española.