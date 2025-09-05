La influencer española Violeta Mangriñán revela cuánto cobraba en ‘Supervivientes’: “No volvería ni por 10 veces mi caché”

El pasado jueves 4 de septiembre se estrenó en Telecinco Supervivientes All Stars 2025, una edición especial que reúne a concursantes históricos como Adara Molinero, Gloria Camila, Sonia Monroy o Noel Bayarri. La expectación es máxima, pero no todos los exconcursantes volverían a vivir esa experiencia. Una de ellas es Violeta Mangriñán, quien participó en Supervivientes 2019 y ha confesado lo que nunca suele contarse: lo que se cobra y lo que realmente se sufre en el reality más extremo de la televisión española.
“Cobraba 2.500 euros semanales, pero se quedaba en 1.000”
En una charla en el pódcast de Ac2ality, la influencer fue clara:
“Yo cobraba 2.500 euros a la semana. Menos el 20% que se llevaba mi representante. Y luego, impuestos. Al final iba por 1.000 euros semanales a Supervivientes”.
Mangriñán aseguró que no volvería a concursar ni gratis, y mucho menos aunque le ofrezcan diez veces más de lo que percibía entonces:
“No volvería ni por 10.000 euros a la semana”.
Condiciones extremas: “No me duché en tres meses”
La exconcursante detalló lo durísimo que fue el paso por Honduras. Más allá del dinero, las condiciones físicas y de higiene fueron devastadoras:
Tres meses sin ducharse ni poder ir al baño con normalidad.
Cepillos de dientes llenos de arena y hormigas.
Agua caliente durante semanas al no contar con refrigeración.
Noches enteras durmiendo sobre la tierra bajo la lluvia.
“Acabé deshidratada, con cuatro piedras en la vesícula y tuve que abandonar por prescripción médica”, explicó Violeta, recordando las consecuencias físicas que todavía arrastra.
¿Volvería a ‘Supervivientes’? Solo con una condición
Mangriñán admitió que el reality le cambió la vida y le abrió puertas profesionales, pero insiste en que nunca volvería como concursante. Sin embargo, dejó una puerta abierta:
“Sí volvería como presentadora, incluso gratis, porque duermes en el resort y vas comido. Pero jamás volvería a la isla como concursante”.