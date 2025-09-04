Así funcionarán las ayudas automáticas por la DANA en Valencia: quién cobra, cuánto y cuándo

Secciones
Residentes junto a coches amontonados en una calle cubierta de barro tras las inundaciones en Picanya, cerca de Valencia, el 30 de octubre de 2024. ( AFP) Residentes junto a coches amontonados en una calle cubierta de barro tras las inundaciones en Picanya, cerca de Valencia, el 30 de octubre de 2024. ( AFP)
Hace 3 Hs

Casi un año después de la devastadora DANA que dejó más de 200 muertos y cuantiosos daños materiales en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas económicas que se concederán de manera automática a los afectados.

El objetivo, según Mazón, es acabar con el "infierno burocrático" que supuso solicitar las primeras compensaciones y agilizar los pagos a las familias, autónomos y empresas que todavía sufren las consecuencias de la catástrofe.

Cuantías de las nuevas ayudas por la DANA

Las compensaciones económicas serán acumulativas y se sumarán a las ya concedidas en meses anteriores:

3.000 euros por hogar para las familias que recibieron previamente los 6.000 euros por bienes de primera necesidad.

2.500 euros por vehículo perdido durante las inundaciones, destinados a más de 87.000 propietarios. Estas ayudas serán a fondo perdido y no están condicionadas a la compra de un nuevo coche ni al pago de impuestos.

3.000 euros para autónomos sin empleados, con el fin de respaldar a quienes no pudieron mantener su actividad y se vieron obligados a tirar de sus ahorros.

Plazos de ingreso

La Generalitat Valenciana comenzará a transferir estas nuevas ayudas antes de que termine septiembre de 2025, con el compromiso de que todos los pagos estén completados a mediados de octubre.

Un total de 350 millones en ayudas adicionales

Este nuevo paquete de medidas, valorado en 350 millones de euros, busca paliar el impacto económico y social de una de las peores catástrofes naturales de la última década en España. Mazón también aprovechó para criticar los retrasos del Gobierno central en la llegada de las ayudas estatales.

¿Cómo se conceden las ayudas?

Uno de los aspectos clave es que los beneficiarios no tendrán que solicitarlas de nuevo. Al tratarse de un sistema automático, quienes ya recibieron la primera ayuda serán incluidos de forma directa en esta nueva fase de pagos.

