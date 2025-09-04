Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que Estopa será el encargado de marcar el ritmo del Piromusical de La Mercè 2025, uno de los momentos más esperados de las fiestas de la ciudad. El espectáculo tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 22 horas, en la avenida de la Reina Maria Cristina, y combinará fuegos artificiales, música y emoción para despedir por todo lo alto la celebración.
Después de que en 2024 Rosalía fuera la responsable de dar su sello personal al evento -momento en el que presentó en primicia mundial su tema Omega junto a Ralphie Choo-, este año será el turno de los hermanos David y José Muñoz, quienes han prometido una selección de canciones que “les emocionan y les hacen vibrar”, según destacó el consistorio.
El dúo nacido en Cornellà de Llobregat, que celebra su 25 aniversario sobre los escenarios, es considerado uno de los grupos más emblemáticos surgidos en Cataluña. Su estilo inconfundible, mezcla de rumba, pop y rock, ha conectado con varias generaciones y ha convertido muchos de sus temas en auténticos himnos populares.
La cita se suma a una lista de propuestas musicales de prestigio que han marcado el Piromusical en los últimos años. En 2023, fue el festival Sónar, en su 30º aniversario, el que diseñó una experiencia sonora única con un recorrido por voces y ritmos de los cinco continentes.
Con la llegada de Estopa, el espectáculo pirotécnico de La Mercè promete ser un homenaje a la música que ha acompañado la vida de miles de seguidores y un cierre de fiesta cargado de identidad catalana y emoción compartida.