Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que Estopa será el encargado de marcar el ritmo del Piromusical de La Mercè 2025, uno de los momentos más esperados de las fiestas de la ciudad. El espectáculo tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 22 horas, en la avenida de la Reina Maria Cristina, y combinará fuegos artificiales, música y emoción para despedir por todo lo alto la celebración.