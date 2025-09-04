Secciones
España

Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

El grupo de Cornellà celebra sus 25 años de trayectoria siendo los protagonistas del espectáculo que cierra las fiestas de la ciudad el próximo 28 de septiembre.

Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona
Hace 2 Hs

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que Estopa será el encargado de marcar el ritmo del Piromusical de La Mercè 2025, uno de los momentos más esperados de las fiestas de la ciudad. El espectáculo tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 22 horas, en la avenida de la Reina Maria Cristina, y combinará fuegos artificiales, música y emoción para despedir por todo lo alto la celebración.

Después de que en 2024 Rosalía fuera la responsable de dar su sello personal al evento -momento en el que presentó en primicia mundial su tema Omega junto a Ralphie Choo-, este año será el turno de los hermanos David y José Muñoz, quienes han prometido una selección de canciones que “les emocionan y les hacen vibrar”, según destacó el consistorio.

El dúo nacido en Cornellà de Llobregat, que celebra su 25 aniversario sobre los escenarios, es considerado uno de los grupos más emblemáticos surgidos en Cataluña. Su estilo inconfundible, mezcla de rumba, pop y rock, ha conectado con varias generaciones y ha convertido muchos de sus temas en auténticos himnos populares.

La cita se suma a una lista de propuestas musicales de prestigio que han marcado el Piromusical en los últimos años. En 2023, fue el festival Sónar, en su 30º aniversario, el que diseñó una experiencia sonora única con un recorrido por voces y ritmos de los cinco continentes.

Con la llegada de Estopa, el espectáculo pirotécnico de La Mercè promete ser un homenaje a la música que ha acompañado la vida de miles de seguidores y un cierre de fiesta cargado de identidad catalana y emoción compartida.

Temas Barcelona
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona
1

Estopa actuará en el Piromusical de La Mercè 2025 en Barcelona

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad
2

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas
3

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Más Noticias
Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Las becas Reina Letizia destinan más de 5 millones de euros a la formación de personas con discapacidad

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

Zara desvela cuál será el estampado del otoño 2025

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

En este restaurante manchego, reconocido por Michelin, se puede comer por menos de 20 euros

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Bailando con las estrellas ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

Porrusalda: el plato vasco secreto que va más allá del bacalao al pil pil o el marmitako

Comentarios