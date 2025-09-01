Por qué cierra sus puertas el icónico cine Phenomena de Barcelona

El cine Phenomena de Barcelona, uno de los espacios culturales más icónicos de la ciudad, ha anunciado el cierre temporal de sus puertas a partir del 15 de septiembre de 2025. La noticia llega con un mensaje cargado de misterio y esperanza: en 2026, la sala volverá completamente renovada, ofreciendo lo que su equipo ha definido como “una nueva experiencia para una nueva era”.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la sala, en un enigmático vídeo donde se mostraba el telón rojo de su gran pantalla cerrándose. En la publicación podía leerse: “Tenemos una mala noticia: a partir del 15 de septiembre… cerramos. En 2026 reabriremos como no te lo puedes ni imaginar”. Además, en su famosa marquesina se dejó un mensaje optimista para los cinéfilos: “The show will go on” (“El espectáculo continuará”).
Un cierre que llega tras un gran reconocimiento
La decisión de poner en pausa su actividad se da apenas una semana después de que el Phenomena recibiera el Premio Carlo Lizzani Europa 2025 a la Mejor Sala Europea en el Festival de Venecia. Este galardón reconoce a las salas que defienden el cine de autor y de calidad, preservan el ritual colectivo de la gran pantalla y fomentan la comunidad cinéfila.
El reconocimiento pone de relieve la importancia del Phenomena no solo en Barcelona, sino también en el panorama cultural europeo. Con una sola pantalla de grandes dimensiones, su propuesta ha logrado consolidarse como un templo del séptimo arte.
Más de una década de historia en Barcelona
Fundado en 2014 por Nacho Cerdà y ubicado en la calle Sant Antoni Maria Claret, 168, el Phenomena se convirtió en un referente gracias a su cuidada programación, que combina clásicos inolvidables con estrenos contemporáneos. Su atmósfera única, con pantalla de gran formato, sonido envolvente, alfombra roja y cortinas tradicionales, lo han distinguido de cualquier otra sala de cine en la ciudad.
Tras más de diez años marcando la diferencia en la experiencia cinematográfica de Barcelona, el Phenomena se despide temporalmente, pero promete regresar en 2026 con una propuesta renovada que mantendrá vivo su espíritu y seguirá emocionando a los amantes del cine.