Por qué cierra sus puertas el icónico cine Phenomena de Barcelona

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la sala, en un enigmático vídeo donde se mostraba el telón rojo de su gran pantalla cerrándose. En la publicación podía leerse: “Tenemos una mala noticia: a partir del 15 de septiembre… cerramos. En 2026 reabriremos como no te lo puedes ni imaginar”. Además, en su famosa marquesina se dejó un mensaje optimista para los cinéfilos: “The show will go on” (“El espectáculo continuará”).