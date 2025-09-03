Cómo queda el prime time de Telecinco con los nuevos estrenos

El nuevo curso televisivo ya está en marcha y Telecinco ha puesto toda la carne en el asador para conquistar el prime time. El canal principal de Mediaset España completa su parrilla semanal a partir del 4 de septiembre de 2025, fecha en la que arranca la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’, y suma grandes estrenos que marcarán la temporada.
Los estrenos de Telecinco para septiembre 2025
El lunes 8 de septiembre, Santi Acosta estrena ‘El precio de…’, un programa que debutará con parte de la entrevista a la exmujer de José Luis Ábalos y un debate posterior en plató con expertos.
El martes 9, Jorge Javier Vázquez tomará las riendas de ‘Supervivientes All Stars: Límite 48 horas’, mientras que el miércoles 10 se estrenará la ficción ‘La agencia’ a las 23h, aportando variedad a una semana dominada por la supervivencia.
Los jueves estarán reservados para la gala principal de ‘Supervivientes All Stars’, también con Jorge Javier Vázquez, y los domingos será Sandra Barneda quien se ponga al frente del debate del reality.
El viernes, la apuesta será ‘¡De viernes!’, con Santi Acosta y Beatriz Archidona, además del esperado fichaje de Lydia Lozano como colaboradora. Y el sábado, Telecinco confiará en el espectáculo con ‘Bailando con las estrellas’, presentado por Jesús Vázquez, donde famosos pondrán a prueba su talento (o su torpeza) en la pista de baile.
Así queda el prime time semanal de Telecinco
- Lunes: El precio de…
- Martes: Supervivientes All Stars: Límite 48 horas
- Miércoles: La agencia
- Jueves: Supervivientes All Stars
- Viernes: ¡De viernes!
- Sábado: Bailando con las estrellas
- Domingo: Debate Supervivientes All Stars
La competencia de Antena 3
Mientras tanto, Antena 3 aún no ha cerrado del todo su parrilla semanal, aunque ya ha confirmado varias apuestas fuertes. La cadena emitirá la ficción turca ‘Renacer’ los lunes y martes, mientras que los miércoles estrenará el concurso ‘Juego de pelotas’.
El jueves llegará ‘La encrucijada’, el sábado 6 de septiembre se estrenará la nueva temporada de ‘Emparejados’, y el domingo continuará en antena la serie turca ‘Una nueva vida’. La incógnita sigue en los viernes, aunque todo apunta a que ese espacio será para ‘La Voz’, a falta de confirmación oficial.
Batalla por el prime time
Con esta reorganización, Telecinco apuesta por reforzar su identidad con realities, debates y entretenimiento, mientras que Antena 3 combina ficción turca, concursos y talent shows. La pugna por el prime time televisivo en España promete ser uno de los grandes atractivos de esta temporada.