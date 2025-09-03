Secciones
Cómo queda el prime time de Telecinco con los nuevos estrenos

La cadena principal de Mediaset España arranca septiembre con novedades en todas sus noches, desde realities de supervivencia hasta ficción y talent shows.

Hace 1 Hs

El nuevo curso televisivo ya está en marcha y Telecinco ha puesto toda la carne en el asador para conquistar el prime time. El canal principal de Mediaset España completa su parrilla semanal a partir del 4 de septiembre de 2025, fecha en la que arranca la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’, y suma grandes estrenos que marcarán la temporada.

Los estrenos de Telecinco para septiembre 2025

El lunes 8 de septiembre, Santi Acosta estrena ‘El precio de…’, un programa que debutará con parte de la entrevista a la exmujer de José Luis Ábalos y un debate posterior en plató con expertos.

El martes 9, Jorge Javier Vázquez tomará las riendas de ‘Supervivientes All Stars: Límite 48 horas’, mientras que el miércoles 10 se estrenará la ficción ‘La agencia’ a las 23h, aportando variedad a una semana dominada por la supervivencia.

Los jueves estarán reservados para la gala principal de ‘Supervivientes All Stars’, también con Jorge Javier Vázquez, y los domingos será Sandra Barneda quien se ponga al frente del debate del reality.

El viernes, la apuesta será ‘¡De viernes!’, con Santi Acosta y Beatriz Archidona, además del esperado fichaje de Lydia Lozano como colaboradora. Y el sábado, Telecinco confiará en el espectáculo con ‘Bailando con las estrellas’, presentado por Jesús Vázquez, donde famosos pondrán a prueba su talento (o su torpeza) en la pista de baile.

Así queda el prime time semanal de Telecinco

- Lunes: El precio de…

- Martes: Supervivientes All Stars: Límite 48 horas

- Miércoles: La agencia

- Jueves: Supervivientes All Stars

- Viernes: ¡De viernes!

- Sábado: Bailando con las estrellas

- Domingo: Debate Supervivientes All Stars

La competencia de Antena 3

Mientras tanto, Antena 3 aún no ha cerrado del todo su parrilla semanal, aunque ya ha confirmado varias apuestas fuertes. La cadena emitirá la ficción turca ‘Renacer’ los lunes y martes, mientras que los miércoles estrenará el concurso ‘Juego de pelotas’.

El jueves llegará ‘La encrucijada’, el sábado 6 de septiembre se estrenará la nueva temporada de ‘Emparejados’, y el domingo continuará en antena la serie turca ‘Una nueva vida’. La incógnita sigue en los viernes, aunque todo apunta a que ese espacio será para ‘La Voz’, a falta de confirmación oficial.

Batalla por el prime time

Con esta reorganización, Telecinco apuesta por reforzar su identidad con realities, debates y entretenimiento, mientras que Antena 3 combina ficción turca, concursos y talent shows. La pugna por el prime time televisivo en España promete ser uno de los grandes atractivos de esta temporada.

