Cortes de luz en Madrid: días, horarios y zonas afectadas por los apagones programados

La compañía eléctrica llevará a cabo interrupciones programadas del suministro hasta el viernes 5 de septiembre.

Hace 1 Hs

Los cortes de luz en Madrid y en varios municipios de la Comunidad marcarán la semana, según ha informado Iberdrola. La compañía eléctrica llevará a cabo interrupciones programadas del suministro hasta el viernes 5 de septiembre, con el objetivo de realizar trabajos de mejora en la red eléctrica para garantizar mayor seguridad y calidad en el servicio.

Cómo se informan los cortes de luz

Iberdrola recuerda que los vecinos afectados recibirán avisos con 24 horas de antelación, a través de carteles en los portales, indicando las horas de inicio y finalización de los apagones.

Las personas que utilizan dispositivos médicos que requieren electricidad deben contactar con la distribuidora i-DE en el teléfono 900 171 171 o en el correo contacto@i-de.es

Cortes de luz en Madrid y municipios – Miércoles 3 de septiembre

Alcobendas: de 09:00 a 11:00 h en Camino de Mesoncillos (números 46 a 64).

Getafe: de 08:25 a 08:55 h y de 16:15 a 17:00 h en calles Estudiantes, Eugenio Serrano, Gabriel y Galán, Leganés, Isidro Parejo Risco, Estación y Felipe Calleja.

Las Rozas: de 09:00 a 11:00 h en Pinar, 37.

Madrid capital:

01:15 a 03:15 h en calles Alcalde Sainz de Baranda, Doce de Octubre, Fernán González y Maiquez.

03:30 a 05:30 h en Sainz de Baranda, Doce de Octubre y Maiquez.

08:00 a 10:00 h en Oña, 61 y 63.

San Lorenzo de El Escorial: de 08:15 a 10:00 h en calles Fray Luis de León y Miguel Unamuno.

Torrejón de la Calzada: de 08:30 a 10:30 h en Ctra. Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404).

Torrejón de Velasco: de 08:30 a 10:30 h en Ctra. Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404).

Cortes de luz – Jueves 4 de septiembre

Becerril de la Sierra: de 09:00 a 13:00 h en calles Las Flores, Azaleas, Camelias, Flor de Lis, Gladiolos, Hortensias, Magnolias, Nardos, Orquídeas, Petunias, Rosas, Violetas y Camino del Río.

Las Rozas: de 09:00 a 11:00 h en Av. Atenas y calle Gadir.

Majadahonda: entre 10:00 y 11:45 h en Av. Príncipe de Asturias, Mar Adriático, Mar Mediterráneo y Mare Nostrum.

Moralzarzal: de 09:00 a 13:00 h en Av. Flores, Fuente Piojo, Samburiel y Po Catorce.

Móstoles: de 09:00 a 11:00 h y de 15:45 a 16:00 h en Av. Dos de Mayo, Huesca y Río Tajuña.

Tres Cantos: de 09:00 a 09:30 h y de 17:30 a 18:00 h en Av. 21 de Marzo y calle Letonia.

Cortes de luz – Viernes 5 de septiembre

Collado Villalba: de 08:00 a 09:00 h en calle Doctor José María Poveda.

Fuenlabrada:

00:15 a 01:30 h en Av. Hospital y Ernest Lluch.

02:00 a 04:00 h en calles Andorra e Italia.

Recomendaciones ante los cortes de luz

Desconectar electrodomésticos sensibles antes del apagón.

Tener a mano linternas y cargadores portátiles.

Contactar con Iberdrola en caso de incidencias prolongadas.

