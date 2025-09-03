Cortes de luz en Madrid: días, horarios y zonas afectadas por los apagones programados

Los cortes de luz en Madrid y en varios municipios de la Comunidad marcarán la semana, según ha informado Iberdrola. La compañía eléctrica llevará a cabo interrupciones programadas del suministro hasta el viernes 5 de septiembre, con el objetivo de realizar trabajos de mejora en la red eléctrica para garantizar mayor seguridad y calidad en el servicio.
Cómo se informan los cortes de luz
Iberdrola recuerda que los vecinos afectados recibirán avisos con 24 horas de antelación, a través de carteles en los portales, indicando las horas de inicio y finalización de los apagones.
Las personas que utilizan dispositivos médicos que requieren electricidad deben contactar con la distribuidora i-DE en el teléfono 900 171 171 o en el correo contacto@i-de.es
Cortes de luz en Madrid y municipios – Miércoles 3 de septiembre
Alcobendas: de 09:00 a 11:00 h en Camino de Mesoncillos (números 46 a 64).
Getafe: de 08:25 a 08:55 h y de 16:15 a 17:00 h en calles Estudiantes, Eugenio Serrano, Gabriel y Galán, Leganés, Isidro Parejo Risco, Estación y Felipe Calleja.
Las Rozas: de 09:00 a 11:00 h en Pinar, 37.
Madrid capital:
01:15 a 03:15 h en calles Alcalde Sainz de Baranda, Doce de Octubre, Fernán González y Maiquez.
03:30 a 05:30 h en Sainz de Baranda, Doce de Octubre y Maiquez.
08:00 a 10:00 h en Oña, 61 y 63.
San Lorenzo de El Escorial: de 08:15 a 10:00 h en calles Fray Luis de León y Miguel Unamuno.
Torrejón de la Calzada: de 08:30 a 10:30 h en Ctra. Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404).
Torrejón de Velasco: de 08:30 a 10:30 h en Ctra. Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404).
Cortes de luz – Jueves 4 de septiembre
Becerril de la Sierra: de 09:00 a 13:00 h en calles Las Flores, Azaleas, Camelias, Flor de Lis, Gladiolos, Hortensias, Magnolias, Nardos, Orquídeas, Petunias, Rosas, Violetas y Camino del Río.
Las Rozas: de 09:00 a 11:00 h en Av. Atenas y calle Gadir.
Majadahonda: entre 10:00 y 11:45 h en Av. Príncipe de Asturias, Mar Adriático, Mar Mediterráneo y Mare Nostrum.
Moralzarzal: de 09:00 a 13:00 h en Av. Flores, Fuente Piojo, Samburiel y Po Catorce.
Móstoles: de 09:00 a 11:00 h y de 15:45 a 16:00 h en Av. Dos de Mayo, Huesca y Río Tajuña.
Tres Cantos: de 09:00 a 09:30 h y de 17:30 a 18:00 h en Av. 21 de Marzo y calle Letonia.
Cortes de luz – Viernes 5 de septiembre
Collado Villalba: de 08:00 a 09:00 h en calle Doctor José María Poveda.
Fuenlabrada:
00:15 a 01:30 h en Av. Hospital y Ernest Lluch.
02:00 a 04:00 h en calles Andorra e Italia.
Recomendaciones ante los cortes de luz
Desconectar electrodomésticos sensibles antes del apagón.
Tener a mano linternas y cargadores portátiles.
Contactar con Iberdrola en caso de incidencias prolongadas.