Madrid se prepara para nuevos cortes de luz esta semana

La Comunidad de Madrid sufrirá esta semana cortes de luz programados en la capital y en otros 21 municipios, según ha informado i-DE, distribuidora de Grupo Iberdrola. Los apagones se producirán entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto y responden a trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas.
Municipios de Madrid afectados por los cortes de luz
Además de Madrid capital, los cortes de suministro alcanzarán a localidades como:
Alpedrete
Alcorcón
Boadilla del Monte
Ciudad Santo Domingo
Colmenar Viejo
Ciudalcampo - San Sebastián de los Reyes
Las Rozas de Madrid
Leganés
Talamanca de Jarama
Torrejón de la Calzada
Valdemoro
Parla
Cubas de la Sagra
Villaviciosa de Odón
Pedrezuela
En total, serán 22 municipios afectados en la Comunidad de Madrid, con cortes localizados en determinadas calles, bloques o barrios concretos.
Horarios y duración de los cortes eléctricos
Según Iberdrola, la duración media de los apagones estará entre 30 minutos y 3 horas, aunque puede variar según la zona y el tipo de trabajo realizado. Los cortes se producirán durante el día para minimizar las molestias, y si los trabajos concluyen antes de lo previsto, el suministro eléctrico se restablecerá sin previo aviso.
En áreas sensibles como colegios, centros de salud o fábricas, se tomarán medidas para reducir el impacto de los apagones.
Cómo consultar si tu calle tendrá cortes de luz en Madrid
Los usuarios pueden comprobar si habrá cortes de suministro en su domicilio entrando en la página web de i-DE (Iberdrola Distribución) e introduciendo su código postal o dirección exacta.
Además, Iberdrola ofrece un servicio gratuito de avisos por SMS o correo electrónico, disponible desde el Área Clientes, donde se detallan tanto los cortes programados como cualquier otra avería que pueda afectar al suministro eléctrico.
Recomendaciones durante los cortes de luz
La compañía recuerda que, dado que la electricidad puede volver antes del horario anunciado, no se debe manipular el cuadro eléctrico ni las instalaciones durante el apagón.